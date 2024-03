Neste sábado (2), a Roma manteve sua boa fase no Campeonato Italiano, ao golear o Monza com facilidade pelo placar de 4 a 1, em confronto válido pela 27ª rodada do Calcio, no Estádio Brianteo.

Os gols da partida foram marcados por Lorenzo Pellegrini, Romelu Lukaku, Paulo Dybala e Leandro Paredes que decretaram o triunfo dos Giallorossi fora de casa pelo Scudetto, enquanto Andrea Carboni, descontou para os visitantes.

Com o resultado, a Roma pulou para a quinta colocação do Campeonato Italiano nos 47 pontos somados e ultrapassando a Atalanta, que ainda entra em campo nesta rodada contra o Bologna, em confronto direto pelo G4.

Dessa forma, os Giallorossi chegaram a sua sexta vitória sob o comando de Daniele De Rossi na temporada e seguem sonhando com uma vaga para a próxima edição da Champions League.

Por outro lado, o Monza se manteve na 11ª colocação com apenas 36 pontos e correndo o risco de ser ultrapassada na tabela de classificação do Campeonato Italiano ainda nesta rodada.

Roma não toma conhecimento do Monza e goleia o adversário com facilidade

Mesmo atuando fora de casa, a Roma não se intimidou e abriu placar logo aos 37 minutos do primeiro tempo com Pellegrini, que recebeu passe de Lukaku na entrada da área, driblou a marcação e bateu no cantinho do goleiro Di Gregorio, que se esticou todo mas não conseguiu alcançar a bola.

Antes do intervalo, os visitantes chegaram ao segundo gol e dessa vez com Lukaku aos 41, que apareceu sem marcação e desviou livre para fazer 2 a 0, após ótima jogada de Dybala.

Na volta para a segunda etapa, a Roma continuou melhor e ampliou sua vantagem no marcador com Dybala, em uma cobrança de falta impecável passando por cima da barreira, sem chances para Di Gregorio.

Logo aos 38, os comandados de Daniele De Rossi, decretaram a goleada com Paredes, que bateu com tranquilidade o pênalti e fez o quarto gol do time da capital italiana.

Ainda nos acréscimos, o Monza conseguiu diminuir o placar com Carboni, que recebeu passe na área e bateu forte no ângulo para vencer o goleiro Svilar.

Próximos compromissos

Para manter o embalo nos últimos jogos do Campeonato Italiano, a Roma retorna a campo no próximo domingo (10), diante da Fiorentina, pela 28ª rodada, às 16h45 (horário de Brasília), no Artemio Franchi.

Antes do duelo contra a Viola, os Giallorossi ainda terão pela frente o Brighton nesta quinta-feira (7), pelo jogo de ida das oitavas de final da Europa League, às 14h45 no Estádio Olímpico de Roma.

Em contrapartida, o Monza vai em busca de recuperação no Campeonato Italiano contra o Genoa, no sábado (9), no Luigi Ferraris.