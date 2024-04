No próximo sábado (27), a Juventus terá mais um desafio importante para se manter no pelotão de elite da Serie A e dessa vez para enfrentar o Milan, às 13h (horário de Brasília), em confronto direto pela 34ª rodada do Calcio, no Allianz Stadium, em Turim.

Na tabela de classificação do Campeonato Italiano, o clube bianconero aparece na terceira posição nos 64 pontos somados, incluindo 18 vitórias, dez empates e apenas cinco derrotas.

Com isso, a Juventus também busca reduzir a vantagem para o segundo colocado Milan, em caso de resultado positivo, sobre o próprio adversário neste fim de semana pela Serie A.

Nesse momento, os dois times estão há cinco pontos seperados na tabela de classificação do Campeonato Italiano e ambos só dependem de si mesmo para conquistarem seus objetivos nas últimas rodadas restantes da competição nacional.

Dessa forma, a Juventus agora busca agora o vice-campeonato da Serie A, pois a Internazionale conquistou o título do Scudetto, após derrotar o arquirrival Milan por 2 a 1 na última segunda-feira.

Além do Campeonato Italiano, os comandados de Massimiliano Allegri também carimbaram seu passaporte para a final da Copa da Itália, ao derrotar a Lazio pelo placar agregado de 3 a 2 nas semifinais, incluindo jogos de ida e volta.

No entanto, o Velha Senhora terá pela frente a Atalanta, que despachou a Fiorentina, em outra chave da fase de mata-mata e ambos vão se enfrentar na decisão da Coppa Italia Frecciarossa, com data marcada para o dia 15 de maio, no Estádio Olímpico de Roma.

Entretanto, a Juventus também mantém a chance de conquistar um título nesta temporada, após perder o Campeonato Italiano e ficar de fora das competições europeias, devido a escândalos financeiros nos últimos anos.

Juventus terá que lidar com apenas duas baixas para enfrentar o Milan neste fim de semana pela Serie A

Para essa partida, o técnico Massimiliano Allegri terá que lidar com apenas dois desfalques e tratam-se do lateral-direito Mattia De Sciglio e o atacante Moise Kean, que estão lesionados e ficam de fora do confronto direto diante do Milan pelo Campeonato Italiano, neste fim de semana.

Do mesmo modo, a Juventus também segue sem poder contar com os meio-campistas Paul Pogba e Nicolò Fagioli, que estão suspensos do futebol por um tempo indeterminado, por exame antidoping e envolvimento em esquema de casas de apostas, respectivamente.