Chelsea terá o desfaque de Enzo Fernández até o final desta temporada

Nesta quinta-feira (25), o Chelsea ganhou mais um desfalque na reta final da Premier League e trata-se do meio-campista Enzo Fernández, que perderá os últimos jogos restantes do clube londrino nesta temporada, após passar por uma cirurgia na virilha.

Dessa forma, o camisa 8 dos Blues não esteve em boas condições nos últimos jogos, devido a uma hérnia e pouco apareceu na goleada sofrida pro 5 a 0 sobre o Arsenal na última terça-feira, onde foi substituído na segunda etapa.

No entanto, a recuperação do procedimento, que é considerada simples, pois afastará o meio-campista dos gramados até o final da temporada de clubes na Europa.

O Chelsea divulgou, em seu site oficial, um comunicado sobre o procedimento cirúrgico realizado pelo jogador de 23 anos, ainda nesta quinta-feira.

"Enzo Fernández foi operado com sucesso por um problema na virilha e vai agora iniciar um período de recuperação, o que o manterá fora dos demais jogos do Chelsea nesta temporada"

Após passar pela cirurgia, Fernández vai perder os últimos cinco jogos do Chelsea na Premier League e segue como dúvida para defender a Argentina na Copa América, que será disputada nos Estados Unidos entre os dias 20 de junho a 14 de julho.

O jogador, inclusive, decidiu optar pela operação para resolver as dores que o incomodavam desde o final do ano passado, fazendo que o meio-campista chegue fisicamente bem condicionado para defender os hermanos no principal torneio de seleções no continente americano.

Com a camisa do Chelsea, Enzo Fernández realizou 62 partidas oficiais, sete gols marcados e cinco assistências distribuidas, após ser contratado junto ao Benfica em janeiro de 2023, por cerca de US$ 133 milhões (cerca de R$ 686 milhões pela cotação atual).

Além do argentino, os Blues ainda contam com Wesley Fofana, Roméo Lavia, Reece James, Lesley Ugochukwu, Christopher Nkunku, Levi Colwill, Robert Sánchez, Malo Gusto e Ben Chilwell, que também estão entregues ao departamento médico e seguem sem previsão de retorno aos gramados.

Chelsea vai em busca de recuperação na Premier League diante do Aston Villa neste fim de semana

Para sonhar com uma vaga nas competições europeias, o Chelsea vai em busca de recuperação neste sábado (27), contra o Aston Villa, às 16h (horário de Brasília), através da 35ª rodada da Premier League, no Villa Park, em Birmingham.

Na tabela de classificação do Campeonato Inglês, os Blues aparecem na nona colocação com 47 pontos somados, incluindo 13 vitórias, oito empates e 11 derrotas.