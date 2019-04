Porto recebe o Sport pelo Campeonato Pernambucano

PARTIDA VÁLIDA PELA 2º turno do Campeonato Pernambucano, a ser realizada no Estádio Luiz Lacerda, em Caruaru (PE).

Pelo Campeonato Pernambucano, o Porto recebe o Sport nesta quarta-feira (19), no Estádio Luiz Lacerda, em jogo válido pela terceira rodada do Hexagonal Final. As duas equipes têm três pontos ganhos, mas o Leão tem um jogo a menos. Na única partida pelo estadual, o Rubro-negro venceu o Salgueiro por 4 a 0, já o Gavião do Agreste tem a mesma pontuação em dois jogos disputados.

No último encontro pelo Estadual, o Porto venceu o Santa Cruz por 1 a 0, no mesmo Estádio Lacerdão. Já o Leão teve no último final de semana um compromisso importantíssimo pela Copa do Nordeste, derrotando o CSA por 2 a 0, com gols de Neto Baiano e Ferron.

Para a partida, o técnico Elenilson Santos tem dúvidas na escalação do time do Porto, já que o lateral esquerdo Jackson e o volante Cosme, atualmente no departamento médico, estão praticamente fora do duelo. Caso não joguem, Elenilson deve improvisar Baiano na lateral e entrar com Alisson na vaga de Cosme.

Para o jogo contra o Gavião, o Leão ainda não contará com o retorno do volante Rithely. O atleta sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo e vai realizar um exame nesta quarta (19) para saber o grau da lesão. O uruguaio Robert Flores, contratado junto ao Deportivo Quito EQU), recuperou-se de uma lesão no músculo da coxa e estará no banco de reservas pela primeira vez.

A partida que pode valer a liderança do Campeonato Pernambucano em caso de uma combinação de resultados acontece nesta quarta (19), às 22h00, em Caruaru.