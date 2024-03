A noite da última quarta-feira (20) foi de clássico pernambucano entre Sport e Náutico na Arena Pernambuco. O empate por 2 a 2 ficou indigesto na torcida, em especial pela natureza dos dois gols do Náutico, oriundos de falhas defensivas do Sport.

Na coletiva de imprensa pós-jogo, Mariano Soso falou sobre a partida e abordou melhor alguns aspectos dela que ficaram em cheque com a torcida.

Mudanças na formação inicial

Perguntado sobre o que o levou a entrar em campo com o 11 inicial que escolheu para a partida e sobre o porque de tantas mudanças durante o jogo, Soso foi sincero.

"Depois de dois jogos seguidos com uma escalação similar, eu achei que condicionalmente os jogadores que entraram hoje no jogo se encontravam em melhor condições de atuar"

Paulo Paiva/Sport Clube do Recife

"A equipe, na primeira metade, a gente se encontrou defensivamente, mas não animicamente no ataque. Não fizemos uma construção boa de jogo. No segundo tempo acho que tivemos um papel mais protagonista, maior capacidade de agredir. Acho que estávamos mais perto de ampliar o marcador. Esse empate que para nós tem sabor muito amargo" ele completou.

Análise sobre a partida

Perguntado sobre como analisaria taticamente a partida, Soso teceu os seguintes comentários.

"Na primeira metade, o time teve um controle defensivo, mas, animicamente, o ataque não teve construção de bom jogo, de situações. No segundo tempo, tivemos um papel mais de protagonismo, com maior capacidade de agredir o adversário. Defensivamente, tentamos evitar transições, não acho que tenhamos sofrido tanto. Controlamos o jogo, estávamos mais perto de ampliar o marcador do que de sofrer o empate, que tem um sabor muito amargo".

Paulo Paiva/Sport Clube do Recife

Saída de Lucas Ramón

Perguntado sobre a saída de Lucas Ramón, que recentemente requereu deixar o Sport por receber pouca minutagem, Soso foi enxuto na resposta.

"Nós achamos que temos alternativas para cobrir e resolver a lateral direita da equipe. Temos Pedro Lima, Rosales, Fabricio Domínguez que também joga na posição. O jogador teve a vontade de sair, isso não vai debilitar o nosso grupo".

Apesar do empate, Sport está próximo de garantir a sua classificação para as quartas de final da Copa do Nordeste.

Restam apenas duas rodadas da fase de grupos e o time de Mariano Sosa é um dos que está na zona classificatória para a próxima fase, com 2 pontos de distância para o primeiro time fora dela.