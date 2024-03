Nesta quarta-feira (6), o Sport venceu o Altos e seguiu como líder do grupo A da Copa do Nordeste. A partida no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, pela quinta rodada da Copa do Nordeste terminou em 2 a 1 para o Rubro-Negro. O placar positivo para o Sport faz a equipe assumir a liderança que era do River-PI, mas restam ainda três rodadas e os grupo estão longe de estarem definidos.

Em jogo de alto nível o Sport vai para o intervalo na frente

O Sport inicia a partida com bastante posse de bola, e logo com quatro minutos já transforma em gol, Felipinho cruzou e Barletta na sua segunda partida pelo Sport faz de cabeça seu segundo gol, o primeiro do confronto.

(Foto: Pedro Filho /Sport Recife)

Após abrir o placar o Sport vai tocando de pé em pé com bastante calma, mas segue na pressão, Felipinho cruzou mas a bola saiu em escanteio, em seguida Romarinho bate para o gol e Careca defende.

Na primeira chegada com perigo do Altos, Marcelinho bate o escanteio e após desvio da defesa o zagueiro Arlan dominou e bateu para empatar a partida, mais uma vez a bola parada do Jacaré fazendo a diferença. Após o empate o Altos segue encima, Luis Guilherme bateu de longe e Caíque encaixou.

Após o gol o Sport não conseguia chegar ao ataque, até que Gustavo Coutinho finalizou e Careca defendeu, o Altos impôs mais seu jogo após o empate e não permitia o Sport jogar.

Aos 31 minutos após cobrança de escanteio Castan tentou finalizar, e após um bate-rebate Barletta completou para o fundo da rede, o segundo do Sport e o terceiro do jogador com a camisa do rubro-negro.

Em seguida o Altos respondeu mas a bola não entrou, Barletta tenta pelo Sport e por pouco o clube de Recife não chegou ao terceiro, na sequência Dhonata de longe chuta para fora do gol.

A primeira etapa terminou com muitas chances para ambos os lados mas o Sport é quem saiu em vantagem com os dois de Barletta.

Mesmo com mudanças o Altos não conseguiu chegar ao empate

(Foto: Pedro Filho /Sport Recife)

Na volta para a segunda etapa o Altos tem mudanças, Ricardo no lugar de Leandro Amorim e Lucas Gomes no lugar de Hudson, sem mudanças táticas, apenas técnicas.

O Altos voltou diferente para a segunda etapa, e vai empurrando o Sport para o campo de defesa na busca do empate, Marcelinho é quem aparece bastante no ataque para o Altos.

Sport chega com qualidade mas Coutinho estava em posição irregular, em sequência o jogo fica mais truncado, Marcelinho chega para o Altos e a bola vai para fora.

O Sport é quem faz trocas, Fábio Matheus entra no lugar de Alan Ruiz e Pablo Dyego entra na vaga de Romarinho, mudanças técnicas no Sport para se manter na frente no placar.

Correndo atrás do prejuízo o Altos faz três substituições de uma vez, Válber Júnior, Adriano Napão e João Pedro nos lugares de Lucas Manga, Rhuann e Dhonata.

Sem muitos lances de perigo a partida vai caminhando para o fim, o Altos vai pressionando para empatar mas sem sucesso e sem o mesmo empenho do começo da segunda etapa, enquanto o Sport vai gastando tempo como pode.

E a segunda etapa termina da mesma forma que a primeira, 2 a 1 para o Sport no placar, a equipe assume a liderança e vai com confiança para o jogo do fim de semana, já o Altos se complica no seu grupo.

Situação na tabela

O Sport é líder do Grupo A com 10 pontos, e enfrenta ainda o Náutico, o ABC, e o Juazeirense, as três partidas ainda neste mês. Enquanto o Altos, em situação um pouco mais delicada enfrenta o River-PI, o América-RN e o CRB também neste mês. Os jogos dos dois times estão programados para os dias 20, 23 e 27.

Próximos jogos

O Sport volta a campo neste sábado (9), às 16h30, no Arruda, para enfrentar o Santa Cruz pela semifinal do Campeonato Pernambucano, em jogo de torcida única. Já o Altos, enfrenta o Oirense também em uma semifinal, a do Piauiense, neste domingo ás 16h, no Estádio Albertão.