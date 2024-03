A noite dessa quarta-feira (20) foi de clássico recifense na Arena de Pernambuco. Sport e Náutico se enfrentaram, ficando no empate por 2 a 2 pela sexta rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste.

Os gols foram marcados por Christian Ortiz e Romarinho (Sport); Sousa e Nassom contra (Náutico).

Duelo de pouca criatividade

Um duelo pobre de ideias, assim pode ser definido o clássico da sexta rodada da Copa do Nordeste entre Sport e Náutico. Com duas escalações que ostentavam a força total das duas equipes, esperava-se um confronto mais abençoado de criatividade.

Sport sofreria para criar chances claras de gol, mas teria a bola durante a maior parte da primeira etapa. O Náutico, comandado por Allan Aal, vinha com a proposta de jogar no contragolpe muito bem estabelecida e assim o fez.

Ainda aos doze minutos, lance de possível pênalti a favor do Sport em cima de Christian Ortiz não foi marcado pelo árbitro Emerson Ricardo de Almeida Andrade, o que gerou muita revolta nos torcedores em casa.

A partida vinha sendo muito exigente fisicamente, com muitas faltas cometidas, apesar dos poucos cartões sendo assinalados.

Tanta exigência física exige comprometimento mental e concentração, que foi o que faltou aos 28 minutos para a defesa do Sport, quando Ítalo cedeu a posse ainda dentro da grande área e Sousa apenas teve o trabalho de chutar firme para abrir o placar.

Intensidade do Sport

Após o gol sofrido, Sport começou a investir mais incidentemente no ataque, mas não demoraria muitos ataques para encontrar o alento. Em jogada ensaiada em cobrança de falta, Cristian Ortiz colocou números de empate no placar aos 32 minutos, apenas 4 minutos depois.

Desse momento em diante, o Sport se lançaria mais vezes ao ataque e ostentava superioridade técnica em relação ao rival.

Intervalo de jogo, partida empatada e clima favorável à virada do Sport pelo que se via na partida. No retorno, Mariano Soso tirou Ítalo, que havia cometido a falha que gerou gol do Náutico, de campo.

Essa substituição parecia ter sido a virada de chave, pois a dominância que já era muita se intensificou. O problema foi sustentar tanta intensidade física, problema esse que fez com que o Sport oscilasse durante o meio da segunda etapa.

A oscilação fazia o Náutico ter ligeira vantagem nas ações da partida e preocupava o torcedor, mas aos 62 minutos, Romarinho chamou a responsabilidade para si e marcou um golaço para sacramentar a virada do Sport.

Um time acomodado

Após o gol, o time do Sport, que já vinha tendo dificuldades para se manter concentrado na partida, se acomodou ainda mais, permitindo um Náutico cada vez mais confortável no jogo.

Ainda assim, prevalecia a disparidade técnica entre as equipes, o que fazia o Sport continuar muito perto de marcar mais um gol.

Essa reta final de segundo tempo foi marcada por grandes defesas de ambos os goleiros, Vagner para o Náutico e Thiago Couto para o Sport.

Apesar de um Sport relativamente confortável no jogo, já aos cinco minutos de acréscimo, prevaleceu a desconcentração que foi característica durante a maior parte do jogo.

Em bola levantada na área pelo ataque do Náutico, o zagueiro Nadsom cabeceou para dentro do próprio gol na tentativa de desviar e deu número de empate para o clássico.

Apito final, Sport 2x2 Náutico.

Um recado de alerta

O Sport vive um bom momento na temporada, mas o clássico de hoje precisa servir como alerta para um time que se desconcentra muito facilmente.

Numa partida relevante, como a de hoje, o time teve muita dificuldade em desempenhar de forma constante durante a partida. É algo a ser avaliado e corrigido pela comissão técnica de Mariano Sosa.

Ao Náutico, fica o recado de limitação técnica, mas nada que fuja ao esperado para esse confronto.

Próximos desafios

Sport retornará a campo no próximo sábado (23), pela sétima rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. A partida será às 20h30, no Frasqueirão, no Rio Grande do Norte.

Já o Náutico retorna a campo no próximo domingo (24), contra o CRB, também pela sétima rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. A partida será às 19h, no estádio dos Aflitos, em Pernambuco.