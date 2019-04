Marcelo Lomba é oficializado pela Ponte Preta e conta com apoio da torcida

O goleiro Marcelo Lomba vestiu pela primeira vez a camisa da Ponte Preta. Lomba, que defendia as cores do Bahia, chega para tomar conta do gol da Macaca no Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Marcelo Lomba tem 28 anos e iniciou a sua carreira no Flamengo, onde estava desde o sub-15.

O jogador concedeu entrevista ao site oficial do clube e, afirmou ter a certeza que a equipe vai brigar por títulos.

“Tenho certeza que a Ponte vai brigar pelo campeonato. Além de a equipe ter uma boa qualidade técnica, tem a motivação que estou vendo nos treinamentos, e essa é mais ou menos a receita para um bom futebol. Tem jogadores experientes e outros jovens que buscam espaço. Alguns atletas que já enfrentei várias vezes, e sei da capacidade que eles têm, como o Rildo e o Renato Cajá. Temos um grupo com uma boa mescla. Acho que isso pode dar certo. O Guto tem boas peças na mão e vamos acreditar. Contamos muito com o apoio da torcida, com o desempenho dentro do Moisés Lucarelli e estamos ansiosos para começar o campeonato”, afirma o jogador.

Lomba também disse que já conhece a força do torcedor Alvinegro e até cantou um trecho do hino do clube. O jogador finalizou falando que esperar contar com o apoio dos torcedores.

“Acompanhei o Sul Americano de 2013 e torci muito para a Ponte Preta ser campeã. Acho a torcida fantástica, ela dá espetáculo e até já aprendi a cantar ouvindo eles na TV o refrão ‘Ponte, Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você’. Todos nós contamos com a força deles e queremos dar muita alegria em troca”, finalizou o jogador.