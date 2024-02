No confronto válido pela sexta rodada do Campeonato Paulista, Botafogo-SP e Ponte Preta se enfrentaram nesta quarta-feira (07), às 19h, no estádio Santa Cruz, também conhecido como Arena Nicnet, na cidade de Ribeirão Preto. A Ponte Preta dominou o primeiro tempo, abrindo o placar com um gol de Iago Dias logo aos 2 minutos.

O jogo foi marcado pela intensa pressão dos mandantes, mas foram os visitantes que saíram vitoriosos. O time ribeirão-pretano era detentor da melhor defesa do Paulistão com apenas 2 gols cedidos antes do encontro com a equipe alvinegra, quebrando boa sequência do adversário.

Primeiro tempo de gols e pressão

Aos dois minutos, Iago Dias surpreendeu com um golaço para a Ponte Preta, ao receber um passe de Elvis na direita e tentar um cruzamento que acabou enganando o goleiro botafoguense, João Carlos. Ao longo da primeira etapa, o Botafogo teve maior posse de bola, mas enfrentou uma sólida defesa da Ponte, cometendo diversos erros de passe.

Aos 40 minutos, Jeferson Jeh ampliou a vantagem da Macaca, aproveitando um lançamento para finalizar frente a frente com João Carlos. O lance ainda resultou em um cartão amarelo para o atacante por sua comemoração.

Segundo tempo com cartões e vitória selada

Aos 16 minutos do segundo tempo, Iago Dias, atacante da Macaca, recebeu cartão amarelo por uma falta em Emerson Negueba, após um lance em que chegou atrasado e acertou o rosto do adversário com o pé alto. Apesar das tentativas de avanço da Pantera, o time de Campinas fechou a defesa, dificultando as jogadas do time da casa.

Aos 34 minutos do segundo tempo, Ramon chega na esquerda, tocou na saída de João Carlos, Dodô tocou na bola, mas o gol acabou sendo confirmado para Ramon. A atuação defensiva foi eficiente por parte da do alvinegro, que se fechou no campo de defesa, impediu as investidas do Tricolor e com a vitória, soma três pontos.