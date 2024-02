Na noite deste domingo (4), o duelo entre Ponte Preta e São Bernardo FC, em Campinas, encerrou a quinta rodada do Campeonato Paulista. Com diversas reviravoltas, os 3.334 (três mil trezentos e trinta e quatro) pagantes puderam ver um grande jogo no estádio Moisés Lucarelli.

Empate emocionante

Apesar de jogar em casa, a equipe campineira saiu atrás do placar. Matheus Régis foi quem marcou para o Tigre, aos 12 minutos do primeiro tempo, após aproveitar uma sobra em cobrança de escanteio.

Depois de levar o gol, a Ponte Preta saiu para o ataque, chegando ao gol com Jeh, aos 31 minutos de jogo.

A virada veio aos 44, quando, em um cruzamento na área, Felipinho aproveitou a falha na defesa do São Bernardo, marcando o gol que colocou o time da casa à frente pela primeira vez.

Porém, antes que o primeiro tempo terminasse, em um cruzamento na área, o goleiro da Ponte saiu mal e o João Carlos cabeceou para dentro das redes, deixando tudo igual no placar novamente.

No segundo tempo, as duas equipes tiveram diversas oportunidades de marcar, mas o gol só chegou aos 92 minutos. Jeh foi derrubado dentro da área e, após revisão no VAR, o juiz marcou pênalti para a Macaca. Élvis cobrou e fez: Ponte Preta 3 a 2.

Mas quem achou que o jogo já estava decidido, se enganou. No apagar das luzes, aos 96 minutos de jogo, em cobrança de escanteio, Lucas Lima desviou a bola para dentro do gol. Tudo igual no marcador mais uma vez. Final de jogo: 3 a 3.

Tabela e próximos confrontos

As duas equipes ocupam a terceira colocação dos grupos B e D, respectivamente. A Ponte Preta soma 6 pontos, 1 a menos que o segundo colocado, Água Santa. O São Bernardo FC possui 8 pontos, também a 1 ponto do segundo colocado, nesse caso, o Novorizontino.

As duas equipes voltam a campo na quarta-feira, dia 7. Às 19 horas, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, a Ponte Preta enfrenta o Botafogo. Em seguida, às 21h30, no Estádio Primeiro de Maio, o São Bernardo FC encara a Portuguesa.