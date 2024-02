Na noite desta quarta-feira (7), o Botafogo-SP enfrenta a Ponte Preta no Estádio Santa Cruz (Ribeirão Preto), em um duelo válido pela sexta rodada do Campeonato Paulista,, às 19h (horário de Brasília).

Confronto equilibrado

No Paulistão, o Botafogo está com uma série de quatro jogos sem derrotas, sendo duas vitórias e dois empates, sua última partida em que não conseguiu se sair vitorioso, foi na primeira rodada contra o Santos. Já a Ponte Preta, também, está com apenas uma derrota na competição, e por coincidência foi contra o Santos pela segunda rodada. Além dessa única derrota, a equipe campineira está com três empates e apenas uma vitória no Paulista.

Retrospecto

Na história, podemos notar um equilíbrio entre as equipes em partidas oficiais. Foram 85 duelos, sendo 33 vitórias da Ponte Preta, 28 empates e 24 vitórias do Botafogo-SP.

Confira abaixo os últimos cinco confrontos:

- Botafogo SP 0 x 0 Ponte Preta - Brasileirão série B 2023

- Ponte Preta 2 x 0 Botafogo-SP – Brasileirão série B 2023

- Ponte Preta 0 x 1 Botafogo-SP - Paulistão 2022

- Ponte Preta 0 (14) x (13) 0 Botafogo-SP - Paulistão 2021

- Botafogo SP 0 x 1 Ponte Preta - Paulistão 2021

Classificação

Apesar da boa campanha do Botafogo, a equipe está em último com 8 pontos no grupo D, ficando atrás do São Paulo, Novorizontino e São Bernardo. Com essa pontuação, a Pantera ocuparia a segunda colocação de qualquer outro grupo do Paulistão.

Já a Ponte está com apenas 6 pontos, porém ocupa o terceiro lugar do grupo B, deixando seu maior rival, Guarani, em último com 4 pontos, Palmeiras ocupa a primeira colocação do grupo com 10 pontos e em segundo lugar vem o Água Santa, com 7 pontos.

Provável escalação

- Botafogo-SP:

João Carlos, Thassio, Lucas Dias, Bernardo Schappo, Ericson, Patrick Brey, Carlos Manuel, Leandro Maciel, Tiago Alves, Jonas Toró, Emerson Negueba.

Técnico: Paulo Gomes.

Desfalques: Sem desfalques confirmados.

Pedro Rocha; João Gabriel, Edson, Matheus Silva e Gabriel Risso; Emerson Santos, Felipinho, Elvis e Dodô; Renato e Jeh.

Técnico: João Brigatti.

Desfalques: Inocêncio (terceiro cartão amarelo)

Arbitragem

- Árbitro: Matheus Delgado Candançan

- Assistentes 1: Daniel Luis Marques

- Assistente 2: Rafael Tadeu Alves de Souza

-VAR: Adriano de Assis Miranda