Resultado Ponte Preta x Chapecoense no Brasileirão 2015 (3x1)

O resultado faz a Ponte dormir na liderança do Campeonato Brasileiro, com oito pontos em quatro rodadas. A Chapecoense por enquanto fica na oitava posição, com seis pontos..

Fim de jogo! A Ponte vence a Chapecoense por 3 a 1 em Campinas, no Estádio Moisés Lucarelli.

48' Golaço de Renato Cajá! É o terceiro da Ponte Preta! Mais uma pintura para Renato Cajá neste Brasileirão. Meia desarma no campo de defesa, arranca com a bola, vê o goleiro adiantado e chuta. Adiantado danilo não consegue a defesa, a bola bate na trave antes de entrar. Que golaço de Cajá!.

43" Goooooooooooooool da Chapecoense! Gil tabela com Roger e toca na saída de Marcelo Lomba. 2 x 1

38" Dener e Roger reclamam de dores no tornozelo, mas a Chape já fez as três substituições e devem permanecer em campo.

36' Saí Ananias e entra Wagner.

35' Chapecoense chega na velocidade de Barbio. Atacante alça a bola na área,,mas Roger não consegue ganhar.

31' Saí Diego Oliveira entra Borges.

30' Amarelo para Josimar! Volante acerta Ananias por trás, com carrinho, e recebe o cartão amarelo.

24' Primeira substituição da Ponte Preta. Saí Rildo e entra Felipe Azevedo.

22' Saí Hyoran e entra Abuda na Chapecoense.

20' Cartão amarelo para Diego Oliveira! Atacante perde a bola, segura Gil e para a jogada e recebe o cartão.

17' Apodi expulso! Lateral recebeu cartão amarelo por reclamação,persistiu na reclamação e recebeu o segundo amarelo. Chapecoense com um a menos.

15' Saí o volante Bruno Silva e entra o atacante William Barbio na Chapecoense.

5' Ananias chutou colocado no canto esuqerdo de Marcelo Lomba, a bola bateu na trave antes de sair pela linha de fundo.

4' Hyoran perde chance incrivel! Apodi roubou a bola na área da ponte e tocou para Hyoran que vinha livre. Mas o meia acabou chutando para fora.

2' Golaço de Biro Biro! Com a perna direita, o camisa 11 cobrou falta por cima da barreira, no ângulo direito, e fez o segundo gol da Ponte.

Começa o segundo tempo.

Ponte começou melhor e fez o gol aos 6' com o zagueiro Tiago Alves. Chapecoense cresceu com o decorrer do primeiro tempo mas Lomba assegurou o resultado.

46' Fim de primeiro tempo

45' Cajá perde grande chance! Diego Oliveira lança para Renato Cajá. Meia domina com liberdade pela esquerda e bate por cobertura mas a bola passa raspando a trave esquerda.

45' Hyoran cobra escanteio, Rafael Lima desvia de cabeça e Lomba segura firme.

43' Grande defesa de Marcelo Lomba! Apodi ganha na velocidade pela direita, invade a área e cruza para trás. Roger, de primeira chuta forte mas não consegue deslocar o goleiro da Macaca, que faz excelente defesa.

42' Quase o segundo gol! Biro Biro desarma Dener, entra na área e toca para trás. Cajá, de primeira, arruma o corpo, mas pega errado na bola e manda para fora, à direita do gol defendido por Danilo.

34' Amarelo para Biro Biro. Atacante acerta Elicarlos com um carrinho e recebe o cartão.

31' Hyoran consegue sair da marcação de Fernando Bob e abre o jogo com Gil. Volante bate de primeira, por cima do travessão de Lomba.

30' Hyoran arrisca de longe com força mas Marcelo Lomba defende no canto esquerdo. Primeira finalização da Chape

25' Escanteio para a Chapecoense. Dener Assunção cruza na área, a zaga afasta.

20' A Chapecoense ainda não finalizou no jogo, por enquanto só da Ponte Preta

12' Amareo para Roger por reclamação

8' Danilo faz boa defesa em chute fraco de Rildo.

6' GOOOOOOOOOOOOOOOL da Ponte Preta! Renato Cajá cobra falta na cabeça de Tiago Alves que cabeceia no canto esquerdo do goleiro Danilo.

Começou o jogo no Moisés Lucarelli

O trio de arbitragem para Ponte Preta x Chapecoense será comandado pelo árbitro Felipe Gomes da Silva, auxiliado por Moises Aparecido de Souza e Luiz H Souza Santos Renesto, todos do Paraná.

O Palco da partida entre Ponte Preta x Chapecoense será o estádio Moisés Lucarelli. O jogo será com portões fechados, Isto porque a Ponte foi punida pelo STJD por conta de briga entre torcedores no jogo contra o Joinville em 2014.

A Chapecoense só pode viajar para Campinas na sexta, por conta do cancelamento do voo da equipe. Vinicius Eutrópio comentou a influência que um atraso nos voos teve na desclassificação da equipe na Copa do Brasil deste ano. https://www.vavel.com/br/futebol/chapecoense/488720-eutropio-afirma-que-atraso-nos-voos-atrapalhou-a-chapecoense-time-chegou-desgastado.html

No meio da semana a Ponte perdeu para o Coritiba pela Copa do Brasil. Guto Ferreira comentou sobre a atuação da equipe e criticou a arbitragem do jogo. https://www.vavel.com/br/futebol/ponte-preta/494431-guto-ferreira-analisa-time-misto-da-ponte-preta-apos-ser-derrotado-pelo-coritiba.html

A Chapecoense também tem um desfalque confirmado. O meia Camilo tem uma lesão de grau 1 na coxa direita e não viajou com a equipe para Campinas.

A Ponte Preta terá o desfalque do lateral-esquerdo João Paulo, que se recupera de cirurgis no tornozelo.

FIQUE DE OLHO Ponte Preta x Chapecoense: Apodi, lateral da Chapecoense. O jogador que teve passagem por clubes internacionais como Querétero e Bastia, além de grandes clubes nacionais como Santos e Cruzeiro, vem se destacando nessa temporada pelo Verdão do Oeste. Na última rodada do Campeonato Brasileiro, Apodi foi o autor do gol da vitória da Chapecoense contra o Santos. (Foto: Divulgação/ Chapecoense)

FIQUE DE OLHO Ponte Preta x Chapecoense: Renato Cajá, meia da Ponte Preta. Camisa 10 e ídolo da torcida, Cajá está na sua terceira passagem pela equipe de Campinas. Principal armador da equipe, vem ajudando com belos gols nesse Brasileirão, já foram dois, um contra o Grêmio e o outro que garantiu a vitória contra o São Paulo. (Foto: Ponte Preta/Fábio Leoni)

O meia Hyoran comentou a dificuldade de enfrentar a Ponte, mas ressaltou que acredita numa vitória da Chape: "Será um jogo difícil, sabemos da qualidade da Ponte, que ainda não perdeu neste Brasileirão. Mas estamos aproveitando da melhor forma essa semana de treinamentos e vamos focados para Campinas. Acredito que temos condições de sair com uma vitória", afirmou o jogador.

O lateral Gilson falou sobre a disputa que terá com Apodi, lateral-direito da Chape: "Apodi é muito veloz, mas estamos bem preparados na parte defensiva para não dar espaço a ele. Se ele der espaço, vou tentar contribuir com o pessoal lá da frente também", destacou o lateral.

Já Vinicius Eutrópio, treinador da Chapecoense, comentou sobre as principais peças da Ponte: "Eles têm um jogador que, do meu ponto de vista, é o cérebro do time, que é o Fernando Bob. Tem o Renato Cajá, que é um definidor, além de ser o último passador. A Ponte tem também o Felipe Azevedo, o Biro Biro, garotos com boa finalização. É um time com poder de organização muito bom. Enfrentou os grandes de São Paulo de igual para igual e está mostrando o seu poder", comentou Eutrópio.

Guto Ferreira não comandará a Ponte nesse confronto. O treinador foi expulso durante a partida contra o Cruzeiro, na última rodada, quem irá comandar a equipe é o interino Alexandre Faganello.

Durante a semana, Guto Ferreira, Treinador da Ponte Preta, desvalorizou as possíveis informações que Bruno Silva poderia passar para Vinicius Eutrópio: "Será que a Ponte, hoje, é exatamente igual ao que o Bruno Silva viu? Faz mais de um mês que ele saiu. Logicamente que vai saber de muita coisa, mas não estou preocupado com isso. Estou preocupado com o todo da Chapecoense. O futebol está muito globalizado, existem imagens para tudo. Nós também estamos buscando detalhes, estudando adversário", disse o treinador.

Esse será o primeiro confronto entre as duas equipes.

Contra o Santos, no último domingo, mais um resultado positivo. Com um golaço do lateral Apodi a Chape conseguiu vencer a equipe santista. Leia mais aqui. https://www.vavel.com/br/futebol/chapecoense/493144-chapecoense-vence-santos-com-golaco-de-apodi-e-boa-atuacao-do-goleiro-danilo.html

A Chapecoense vem bem no Brasileirão, está na 6ª posição com 6 pontos ganhos. Até aqui são 2 vitórias e 1 derrota.

Na última rodada, a Ponte empatou com o Cruzeiro por 1 a 1, o gol de empate da macaca saiu aos 39' do segundo tempo. Leia mais sobre o jogo aqui. . https://www.vavel.com/br/futebol/cruzeiro/493174-ponte-preta-arranca-empate-do-cruzeiro-e-segue-invicta-no-brasileirao.html

O mando de campo é da Ponte Preta, que ocupa a 7ª colocação, com 5 pontos ganhos. Até aqui foram 2 empates e uma vitória.

Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Ponte Preta x Chapecoense, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, partida a ser disputada às 18h30, no Estádio Moisés Lucarelli.