Com facilidade, Ponte Preta vence Corinthians e confirma boa fase

Neste sábado (27) a Ponte Preta recebeu o Corinthians no Moisés Lucarelli em partida válida pela 22º rodada do Campeonato Brasileiro, e venceu por 2 a 0. Superior durante os 90 minutos, a Macaca construiu a vitória com facilidades e só viu Aranha trabalhar em duas oportunidades. Esse foi o terceiro jogo da Ponte Preta (sem derrotas) em apenas seis dias.

A vitória pra cima do Corinthians confirma a boa fase da Ponte Preta, assim como projeta uma possível vaga na Libertadores – o time de Campinas nunca disputou. Nos últimos dois jogos a Ponte conseguiu dois grandes empates fora de casa, contra Palmeiras pelo Brasileirão. E contra o Galo, na Copa do Brasil. Com o resultado de hoje, o alvinegro do interior fica a três pontos de entrar no G4.

A Ponte Preta já era superior quando o zagueiro do Corinthians Balbuena, foi expulso, aos 18 minutos do primeiro tempo. Após algumas tentativas o atacante Roger abriu o placar aos 35 do primeiro tempo. Logo no inicio do segundo, Clayson fez uma pintura e ampliou.

"Acho que a Ponte vem sendo forte no Majestoso. Pudemos colocar nosso ritmo, mandamos na partida. Mostramos nosso valor aqui dentro" disse Clayson.

A promoção de ingressos refletiu nas arquibancadas: mais de 8 mil torcedores acompanharam a “partida quase perfeita” da Macaca como definiu Thiago Galhardo. Além disso, o meia pontepretano aproveitou para alfinetar o Corinthians e sonhar com Libertadores.

“2 a 0 ficou até pouco pelo que foi. Lá (no primeiro turno) eles conseguiram fazer um grande jogo, mas aqui eles sofreram”, disse.

“Em 116 anos a Ponte nunca disputou uma Libertadores. Seria um fato histórico, é o que sonhamos”, afirmou.

Ponte Preta e Corinthians voltam a campo pelo Brasileirão no mês que vem, dia 7 (quarta) e 8 (quinta), respectivamente. Com a derrota o Timão pode sair da zona de classificação para Libertadores e continua com 37 pontos. Já a Ponte Preta subiu para a sétima colocação (34 pontos) e começa a sonhar com Libertadores.