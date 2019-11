RESULTADO Austrália x Brasil no Torneio das Nações (6-1)

A VAVEL Brasil agradece a todos que estiveram conosco durante essa transmissão. Boa noite e até a próxima!

DE PAPO NO STUBHUB CENTER! A Austrália goleia o Brasil por 6 a 1 e garante o título invicto do Torneio das Nações!

46' Tamires tenta cruzar na área mas é interceptada pela defesa australiana; sobra de bola fica com Andressinha.

46' Tamires cobra falta fechada demais, direto nas mãos da goleira Arnold, da Austrália.

45' Arbitragem assinala dois minutos de acréscimo. São os minutos finais do confronto!

44' Cobrança de falta para a Austrália na área brasileira; bola é desviada pelas Matildas e sai por cima do gol de Dani Neuhaus. Apenas tiro de meta para o Brasil!

40' Substituição na Austrália: entra Ibini, sai Kerr.

38' Cobrança de falta na área, zaga brasileira não se move e Austrália amplia; no entanto, gol foi anulado pela arbitragem por falta no lance.

37' Cartão amarelo para Bia Zaneratto, por interromper o contra-ataque australiano com dura falta.

36' GOL DA AUSTRÁLIA! Kerr amplia e faz 6 a 1 para as Matildas!

35' Disputa de bola aérea na área australiana e Maria fica com o rebote; na sequência, brasileira finaliza fraco demais e bola sai à direita do gol de Arnold.

34' Kennedy faz boa tabelinha com Kerr, que cruza na área sem perigo, direto nos braços da goleira Dani Neuhaus.

32' Substituição na Austrália: entra Cooper, sai Gorry.

31' Jogo é interrompido para atendimento médico a Bia Zaneratto.

30' Austrália chega com perigo pela direita com Knight, que cruza na área, mas zaga brasileira afasta a bola pela linha de fundo. Escanteio para as Matildas!

30' Cartão amarelo para Camila, do Brasil.

28' Cobrança de escanteio para a Austrália; bola sobra com Knight na área brasileira, mas Dani está a postos para fazer a defesa!

26' Substituição no Brasil: entra Jucinara, sai Bruna.

25' Substituição na Austrália: entra Kennedy, sai Alleway.

24' Cartão amarelo para Andressinha, do Brasil.

23' GOL DA AUSTRÁLIA! Butt faz lindo lançamento para Foord, que se livra da marcação dentro da área e faz seu segundo gol na partida, ampliando o placar para as Westfield Matildas!

18' Kerr corta para Butt pelo meio, que arrisca o chute; na sequeência, tentativa da australiana passa longe do gol brasileiro.

12' Substituição no Brasil: entra Maria, sai Djenifer.

11' Substituição na Austrália: entra Raso, sai De Vanna.

9' De Vanna é rápida pela direita e entra com tudo na área brasileira, mas Monica intercepta e a Canarinho sai jogando.

7' Austrália chega com velocidade na área com Carpenter, mas Dani Neuhaus estava atenta e espalma para escanteio.

6' Após tabela australiana, Kerr erra a pontaria e desperdiça grande chance para as Matildas!

3' Tamires cobra lateral pela esquerda nos pés de Camila, que tenta inverter a bola com Letícia, mas jogada é interceptada pela defesa da Austrália.

1' Ludmila vem com velocidade pela direita e dribla a marcação dentro da área; na sequência, brasileira fica caída no campo após dura dividida.

RECOMEÇA A PARTIDA!

Fim de papo no primeiro tempo!

45' Arbitragem assinala três minutos de acréscimo na primeira etapa.

43' DANI NEUHAUS! Após cobrança de escanteio, Kerr cabeceia com firmeza e Dani espalma muito próxima do travessão para evitar o quinto gol australiano!

41' GOL DA AUSTRÁLIA! Kerr insiste, evita a saída de bola e rola para trás para Gorry finalizar no canto da goleira Dani Neuhaus!

40' Subtituição no Brasil: entra Debinha, sai Fran.

38' Andressinha, pela esquerda, tenta uma bola infiltrada para Ludmila, que estava na área australiana; bola é forte demais e atacante não consegue chegar.

36' UHHHHH! QUASE O SEGUNDO DO BRASIL! Após ótima jogada de Letícia, Bia Zaneratto aproveita a sobra de bola e por pouco não diminui o placar para o Brasil; bola passa muito perto do gol australiano!

33' GOL DA AUSTRÁLIA! Kerr desvia da marcação dentro da área brasileira e toca para De Vanna, sozinha, aumentar o placar para as Matildas!

31' GOL DA AUSTRÁLIA! Na saída de bola após grande defesa de Arnold, Kerr sai no contra-ataque e lança Foord, que amplia o placar!

30' Bobeada da zaga australiana, Bia Zaneratto se infiltra mas goleira é perfeita no bote e impede o gol da Canarinho!

27' Substituição na Austrália: sai Logarzo, entra Butt.

26' Pressão australiana na partida! Tabelinha entre Kerr e Logarzo na área brasileira, mas Dani defende com tranquilidade.

24' De Vanna chega rápido pela direita e se adianta, mas Dani Neuhaus é perfeita na saída de bola e defende a investida das Matildas!

23' Dani Neuhaus vai de encontro à trave brasileira e sente dores na cabeça; jogo é paralisado para que a goleira receba atendimento médico.

21' CARTÃO AMARELO para Van Egmond, da Austrália.

19' Catley estica bola na área para Knight, mas Bruna estava a postos para afastar o perigo!

17' Knight abre pela esquerda e tenta investida ofensiva, mas é interceptada por Letícia, que sai jogando para o Brasil.

15' Gabi Nunes também não está em campo pela Seleção Brasileira. A atleta sofreu um lesão no ligamento no último confronto, contra os Estados Unidos, e ficará fora dos gramados por tempo indeterminado.

12' Em bobeada da zaga brasileira, De Vanna vira o placar para a Austrália mas gol é anulado; atleta estava em posição de impedimento!

11' Fran sai jogando com Tamires, que tenta alcançar Ludmilla pela esquerda; defesa australiana é forte e intercepta a jogadora brasileira.

8' Em cobrança de escanteio para o Brasil, Tamires cobra pelo alto e alcança Bruna, mas atleta peca na finalização e bola sai pela linha de fundo. Apenas tiro de meta para a Austrália!

6' GOOOL DA AUSTRÁLIA! Dani Neuhaus defende a cobrança de pênalti, mas De Vanna aproveita o rebote e empata a partida para as Matildas!

5' Na cobrança de falta, bola se perde à esquerda do gol brasileiro, mas árbitra marca PÊNALTI para a Austrália!

4' Austrália tenta sair jogando com Logarzo, que lança De Vanna pela esquerda; na sequência, arbitragem assinala falta de Bia em cima da australiana.

3' Kerr se livra da marcação na entrada da área brasileira, mas peca na finalização; bola sai sem perigo por cima do gol de Dani Neuhaus.

1' GOOOOOOOOOOOL! É DO BRASIL! CAMILA! Em jogada ensaiada, Tamires rola a bola para dentro da área e Camila finaliza para estufar as redes e abrir o placar para a Canarinho!

1' Ludmilla recebe na direita e sofre forte puxão na camisa. Primeira falta da partida!

ROLA A BOLA NO STUBHUB CENTER! COMEÇA AUSTRÁLIA X BRASIL!

Equipes perfiladas em campo para a execução dos hinos nacionais. Daqui a pouco rola a bola no StubHub Center!

Com uma vitória ou um empate, a seleção da Austrália garante o título do primeiro Torneio das Nações. Esta pode ser a primeira conquista das Westfield Matildas desde o triunfo na Copa da Ásia de Futebol Feminino, em 2010.

Para o confronto de hoje, duas modificações importantes na escalação da Canarinho: Marta e a goleira Bárbara estão de fora da equipe, poupadas devido a questões médicas.

A Austrália, por sua vez, está escalada com Arnold; Catley, Carpenter, Alleway e Kellond-Knight; Logarzo, Van Egmond e Gorry; Foord, De Vanna e Kerr.

Escalações divulgadas! O Brasil vem a campo com Dani Neuhaus; Letícia, Mônica, Bruna e Tamires; Djenifer, Andressinha, Francielle e Camila; Ludmila e Bia.

Seja bem-vindo, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, do jogo entre Austrália x Brasil ao vivo no estádio StubHub Center, valendo pela terceira rodada do Torneio das Nações. A transmissão começará na hora da partida, às 20h15, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

Brasil e Austrália se enfrentaram pela última vez nas quartas de final das Olimpíadas Rio 2016 - na ocasião, a Canarinho levou a melhor após a partida ser decidida nos pênaltis; 7 a 6 para a brasileiras e vaga garantida na semifinal do torneio! Relembre abaixo os melhores momentos do confronto:

Na última rodada do Torneio das Nações, a Austrália chega para enfrentar o Brasil com grande vantagem e grandes chances de conquistar o título, apesar da sombra dos Estados Unidos, que ocupam o segundo lugar na tabela. Com um empate ou uma vitória sobre a Seleção Brasileira, as Westfield Matildas asseguram o troféu da competição sem depender do resultado de EUA x Japão; por isso, é de se esperar que as australianas venham com força máxima para garantir o triunfo.

Caso o triunfo australiano se concretize, essa será a primeira conquista das Westfield Matildas em sete anos - em 2010, a seleção da Austrália venceu a Copa Asiática de Futebol Feminino. No Torneio das Nações, as australianas ainda conquistaram sua primeira vitória na história sobre os Estados Unidos, na primeira rodada do torneio.

Sem chances de título, o Brasil tentará se recuperar contra a Austrália da amarga derrota para os Estados Unidos, na última rodada - aos 34 minutos do segundo tempo, o placar era 3 a 1 para a Canarinho; a partida terminou 4 a 3 para as americanas, em grande atuação de Rapinoe.

O Torneio das Nações é disputado nos Estados Unidos, e por isso, vale destacar todas as atletas que atuam pela National Women's Soccer League (NWSL), a liga americana de futebol feminino. No lado do Brasil, são elas: Marta, Monica e Camila (Orlando Pride); Debinha e Rosana (North Carolina Courage), além de Bruna, Andressa e Poliana (Houston Dash).

Na seleção da Austrália, por outro lado, cinco atletas atuam na NWSL; entre elas, Lydia Williams (Houston Dash), Haley Raso (Portland Thorns), Sam Kerr (Sky Blue FC), Steph Catley e Alana Kennedy (Orlando Pride).

Na vitória por 4 a 2 sobre o Japão, na segunda rodada do Torneio das Nações, uma atleta em particular chamou a atenção no elenco da Austrália: vale a pena ficar de olho em Sam Kerr, atacante de muita qualidade e que marcou um hat-trick contra as japonesas, o primeiro de sua carreira internacional. Atuando na NWSL, a jogadora é a maior artilheira da liga americana, com 37 gols; pelas Westfield Matildas, são 11 gols em 52 jogos.

Goleira titular da Seleção Brasileira, Bárbara relembrou o confronto contra as australianas nas Olimpíadas: "Acho que esse foi um dos melhores jogos que já disputei. A Marta não cobrou bem o pênalti; eu pude ajudar a equipe defendendo e dando continuidade nas cobranças. Graças a Deus deu tudo certo naquela partida", afirmou a arqueira.

O retrospecto do confronto promete grande rivalidade em campo nesta quinta. Ao longo da história, Brasil e Austrália já se enfrentaram em importantes partidas - um dos grandes momentos do futebol feminino é justamente contra o Brasil, na Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2015: ao vencer a Canarinho, as Westfield Matildas garantiram uma vaga nas quartas de final do torneio; a classificação entrou para a história como o melhor desempenho da seleção australiana em Copas do Mundo.