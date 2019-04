Com novo uniforme de treino, Sport realiza trabalhos no CT

O Sport voltou aos treinos na tarde desta terça-feira (22), no CT José de Andrade Médicis. O treinamento foi dividido em dois grupos: Os atletas que atuaram os noventa minutos na última rodada e os outros atletas que não participaram do jogo. O primeiro grupo realizou trabalho regenerativo e de fortalecimento muscular, o segundo grupo participaram de uma atividade técnica, no campo principal.

As novidades no CT foram os novos uniformes de treino do Sport que agora terá a cor azul. Sobre o nova cor no uniforme, o azul não foi bem visto pela torcida do Leão. Voltando ao campo, o Sport tem a a volta do atacante Osvaldo,recuperado de uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda. o atleta finalizou a transição física para voltar a atuar pela equipe rubro-negro. O jogo deve treinar normalmente com o grupo na quarta (23). “Osvaldo e Neris estão finalizando a transição para, amanhã, serem reintegrados ao grupo”, disse Cleber Maciel, diretor médico do Sport.

A equipe leonina voltará às atividades nesta quarta-feira, já que a próxima partida da equipe será apenas daqui duas semanas, contra o Grêmio, em Porto Alegre, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.