Resultado Goiás x Coritiba AO VIVO online pela terceira fase da Copa do Brasil 2018 (1-0)

Na primeira partida do confronto válido pela terceira rodada da Copa do Brasil, Goiás vence o Coritiba por 1 a 0. Jefferson foi responsável pelo tento que dá vantagem momentânea à equipe esmeraldina. O jogo de volta está marcado para dia 14/03, no Couto Pereira.

49' FIM DE JOGO!

Apita o árbitro.

46' Jogo parado para atendimento de Iago Dias. Coritiba não tem mais substituições disponíveis.

45' Em contra-ataque ligado por Carlos Eduardo, Julio Rusch para a jogada e recebe amarelo.

44' Cartão amarelo para David Duarte

43' Lucão é lançado em profundidade e ajeita para Giovanni concluir, mas o camisa 10 pega fraco na bola e recua para Wilson.

41' Pela direita, Carlos Eduardo arranca com velocidade e finaliza; bola passa acima do alvo.

36' Elyeser passa para Giovanni, que ajeita e arremata forte; Wilson acompanha a bola sair.

35' Simião recebe sozinho no campo defensivo e lança Julio Rusch, mas o volante não consegue alcançar a bola.

32' Última substituição do Coritiba

Camisa 92 Pablo entra no lugar de Thiago Lopes

30' Mudança no Goiás

Leo Senna dá vaga a Elyeser.

30' QUASE O TIME DA CASA AMPLIA A VANTAGEM

Após cruzamento de Pedro Bambu, bola sobra pra Maranhão, que finaliza, mas para em bela defesa de Wilson.

28' Jogo parado mais uma vez

Dessa vez, quem recebe atendimento é o camisa 10 Giovanni.

26' QUASE O CORITIBA IGUALA O PLACAR

Julio Rusch cobra escanteio, e Leo Andrade testa forte; bola assusta Marcelo Rangel.

25' Jogo parado

Caique Sá sentindo cãibra

22' Segunda mudança no Coritiba

Sai Alecsandro, entra Evandro

17' INACREDITÁVEL O GOL PERDIDO POR GUILHERME PAREDE

Após belíssima jogada de Iago Dias pela direita, o ponta cruza rasteiro para Alecsandro, que faz ótimo corta-luz para Guilherme Parede, mas o camisa 77 frente ao gol perde chance clara.

12' Cartão amarelo para Madison

Após jogada individual de Guilherme Parede, camisa 77 lança Alecsandro, que é tocado por baixo. Julio Rusch na bola.

8' É REDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE! GOL DO GOIÁS!

Giovanni recebe na área, espera ultrapassagem de Jefferson e toca no lateral-esquerdo, que domina e bate no canto direito de Wilson. 1 a 0 para o Esmeraldino!

7' Giovanni cruza bola na área, e defesa curitibana afasta.

6' Simião recebe no meio e arrisca de longe; Marcelo Rangel defende sem dificuldades.

1' GOIÁS QUASE ABRE O PLACAR!

Após cruzamento de Giovanni, Carlos Eduardo sobe na área e perde chance clara.

0' COMEÇA A SEGUNDA ETAPA

Equipes estão de volta ao campo.

47' FIM DO PRIMEIRO TEMPO

45' Após excesso de bolas alçadas pela Goiás, zagueiro Romércio chama atenção dos companheiros pela liberdade dada aos jogadores adversários.

43' Após escanteio, bola para na direita e Caique Sá alça na área; Lucão sobe e testa, mas não acerta o alvo.

42' Escanteio para o Goiás

40' Caique Sá recebe pela direita e alça bola na área; Wilson afasta.

39' Primeira substituição do Coxa

João Paulo sai lesionado e dá vaga a Simião, camisa 30.

38' Jogo parado para atendimento de João Paulo.

34' GOIÁS BALANÇA A REDE, MAS NÃO VALEU!

Zaga do Coritiba sai jogando mal, Maranhão recebe na área e toca pro meio. Após confusão frente ao gol, Lucão faz de bicicleta, mas estava impedido.

32' Agora quem roda a bola com tranquilidade é a equipe visitante. Goiás recua a marcação.

30' Coritiba agora possui mais a bola e não se defende tanto quanto o início da partida. Confronto é equilibrado.

29' Após subida na área, goleiro Wilson cai mal e sente.

Goleiro já se recupera, e bola rola novamente.

28' Após parada, Guilherme dos Anjos, que hoje substitui Hélio dos Anjos(suspenso), dá instruções aos seus atletas.

27' Amarelo para Leo Andrade, que puxou Leo Sena e parou contra-ataque do adversário.

24' QUASE GOL DO CORITIBA!

Após cruzamento na área do Goiás, Guilherme Parede domina a bola na esquerda e ajeita pra Julio Rusch, que faz Marcelo Rangel trabalhar.

22' Dessa vez pela direita, Maranhão faz o passe para Caique Sá, que levanta a bola na área, mas defesa do Coxa tira o perigo.

20' Carlos Eduardo é lançado na direita, balança pra cima de Leo Andrade e arremata; Wilson espalma. Escanteio para o clube esmeraldino.

19' Giovanni cobra escanteio, David Duarte escora de cabeça para o meio da área, e a zaga paranaense afasta.

17' Caique Sá recebe na lateral-direita, novamente alça na área e Lucão cabeceia, mas bola passa longe do gol de Wilson. Partida segue 0 a 0, no Serra Dourada.

15' Goiás roda a bola, enquanto o time de Sandro Forner apresenta proposta defensiva. Alas Iago Dias e Guilherme Parede ajudam na marcação pelas laterais.

13' Coritiba marca no seu campo de defesa e tentar sair em contra-ataque, mas a transição para o campo de ataque não funciona, até o momento.

12' BOA CHEGADA DO GOIÁS!

Carlos Eduardo desce pela esquerda, faz a finta e cruza rasteiro para Lucão, que domina e bate, mas o chute para na defesa. Escanteio para o time da casa.

10' FALTA PARA O CORITIBA

Iago segura pelo lado esquerdo e árbitro marca a falta.

10' Goiás toma iniciativa do jogo e pressiona a equipe visitante no seu campo de defesa.

8' Após cruzamento de Giovanni, bola passa pela área e Maranhão domina na esquerda. Atacante alça a bola na área, mas defesa curitibana afasta.

5' RESPOSTA DO VISITANTE

Guilherme Parede é lançado na esquerda, limpa bem a marcação de Caique Sá, mas peca na hora finalização. Primeira chegada do Coritiba.

3' Julio Rusch tenta sair no contra-ataque e erra cabeceio; Giovanni recupera a bola para o Goiás e tenta o arremate. Wilson defende sem dificuldade.

0' WILSON JÁ TRABALHA!

No início do jogo, Leo Sena recebe na direita, tenta cruzar e a bola vai em direção ao gol assustando o goleiro do Coxa, que dá um tapa pra afastar.

0' ROLA BOLA NO SERRA DOURADA!

Goiás ainda não levou gols na competição. Eliminou o Sinop por 1 a 0 na primeira fase, e passou nos pênaltis (5 a 4) contra o Boa Esporte após empatar por 0 a 0.

O confronto promete! Coritiba vem de título da Taça Dionísio Filho, enquanto Goiás é líder isolado do Campeonato Goiano.

Coritiba definido! Veja!

Goiás escalado! Veja abaixo.

Em dez minutos a bola rola no Serra Dourada e as escalações das duas equipes já estão confirmadas!

Bem vindo, torcedor! Acompanhe ao vivo o tempo real de Goiás x Coritiba, pela terceira fase da Copa do Brasil. O jogo acontece no Serra Dourada, em Goiânia, nesta quarta-feira (28), às 19h30. Acompanhe todos os lances na VAVEL Brasil!

LOCAL: Serra Dourada, em Goiânia-GO.

ARBITRAGEM: Caio Max Augusto Vieira (RN).

Tranquilo na liderança do Campeonato Goiano, o Goiás venceu a última partida do estadual contra o Itumbiara por 2 a 1. Já na Copa do Brasil, a classificação contra o Boa Esporte só veio nos pênaltis, após um empate sem gols no tempo normal

Depois de começar a temporada aos trancos e barrancos, o Coritiba vive sua melhor fase em 2018. Contando com a maioria de jogadores formados no clube em sua equipe titular, o time conquistou, no último domingo (25), o primeiro turno do Campeonato Paranaense, ao vencer o Rio Branco por 3 a 0.

Na partida contra o Coxa, o Goiás não contará com o técnico Hélio dos Anjos. Isso porque o comandante esmeraldino foi expulso na partida contra o Boa. Quem ficará na beira do campo será o seu filho, Guilherme dos Anjos.

Sandro Forner tem apostado na continuidade do time titular nas últimas partidas, mas isso não será possível neste confronto. O lateral-esquerdo Marcos Moser, suspenso e o meia Vitor Carvalho, lesionado, são desfalques confirmados. Em seus lugares, entrarão, respectivamente, César Benítez e João Paulo.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO GOIÁS: Marcelo Rangel; Caíque Sá, David Duarte, Eduardo Brock e Jefferson; Madison, Elyeser, Giovanni, Carlos Eduardo e Maranhão; Lucão.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO CORITIBA: Wilson; César Benítez, Thalisson Kelven, Romércio e Léo Andrade; João Paulo; Julio Rusch, Thiago Lopes, Iago Dias e Guilherme Parede; Alecsandro.