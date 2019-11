Resultado Sport x Santa Cruz pelo Campeonato Pernambucano 2018 (1-1)

Ficamos por aqui com a transmissão. Muito obrigado a todos que estiveram com a gente durante este clássico entre Sport 1 x 1 Santa Cruz. Até a próxima!

Com o empate, o rubro-negro encerra a primeira fase na terceira colocação, enquanto o tricolor fica em sexto. As equipes se enfrentarão novamente nas quartas de final do Pernambucano

FIM DE JOGO! O SPORT E SANTA CRUZ EMPATAM EM 1 A 1!

44' Raul Prata recebeu a bola, invadiu a área e bateu forte. Apenas tiro de meta para o Santa Cruz

PÚBLICO: 13.218 RENDA: 216.095,00

40' Cartão amarelo para Jeremias, do Santa Cruz

37' SUBSTITUIÇÃO NO SANTA CRUZ SAI: Fabinho Alves ENTRA: Giovani

36' Em mais uma bela jogada de Robinho, o jogador passou por toda defesa adversária e passou a bola para Héricles, que não conseguiu espaço para finalização

35' SUBSTITUIÇÃO NO SPORT SAI: Leandro Pereira ENTRA: Mikael

33' Marlone se livra de dois marcadores e manda a bola à esquerda do goleiro

32' Robinho recebeu na esquerda, limpou para dentro e mandou para fora

30' Leandro Pereira cabeceia fraco e manda longe da rede adversária

18' Santa Cruz chega ao ataque com Robinho, que passa para Fabinho Alves. O atacante tenta o passe, mas a bola é cortada

13' SUBSTITUIÇÃO NO SANTA CRUZ SAI: Daniel Sobralense ENTRA: Jeremias

3' Robinho derruba Ronaldo Alves na entrada da área do Santa e árbitro marca a falta para o Sport. Marlone cobra a falta e o goleiro Tricolor espalma

BOLA ROLANDO NO SEGUNDO TEMPO!

SUBSTITUIÇÃO NO SANTA CRUZ SAI: Jorginho ENTRA: Leandro Salino

Durante o intervalo, um torcedor acendeu um sinalizador e a polícia precisou intervir. Houve confusão no meio da torcida do Santa Cruz e um portão foi derrubado. Muitos torcedores machucados e sendo atendidos ao redor do gramado.

FIM DE PRIMEIRO TEMPO! Sport 1 x 1 Santa Cruz

40' GOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLL DO SANTA CRUZ!!! Bonita jogada de Héricles, fazendo fila na defesa e deixando de calcanhar para Fabinho Alves, que apenas tocou na saída do goleiro, com categoria

37' Escanteio para o Sport. Marlone cobra e engana o goleiro do Santa, mas Léo Ortiz não conseguiu finalizar

35' Robinho faz boa jogada e passa por três marcadores e toca para Héricles, que perde a bola na sequência

33' Sander recebe a bola na área do Santa Cruz, mas tropeça sozinho e a perde

30' QUUUUUUASE!!! Neto Moura faz uma bela cobrança de falta e a bola passa perto da meta de Tiago e bate na rede pelo lado de fora

25' GOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLL DO SPORT!!!!!!!!!! Thomás recebe a bola intermediária, puxa para a perna esquerda e bate sem chances para o goleiro. Jogador correu para beijar o escudo do Sport na comemoração

22' SUBSTITUIÇÃO NO SPORT SAI: Índio ENTRA: Thomás

21' No contra-ataque, Gabriel fez boa jogada individual dentro da área e bateu de perna esquerda, o goleiro tricolor espalmou e evitou o gol. Zaga mandou o rebote para fora pela lateral

21' Robinho lançou para Fabinho Alves, que vinha livre pela direita. O atacante foi desarmado já perto da área

20' Nelsinho Baptista chama Thomás para conversar. Vai mudar o Sport

18' Jorginho tenta iniciar uma jogada e Sander aparece para recuperar a bola para equipe da casa

13' Cartão amarelo para Jorginho, do Santa Cruz e Ronaldo Alves, do Sport

11' Jorginho cobra a falta e a bola bate em Neto Moura, único jogador rubro-negro na barreira formada pelo Sport

10' Héricles é derrubado é derrubado por Léo Ortiz e árbitro marca falta para Santa Cruz

9' Marlone cruza a bola na área do Santa Cruz e Augusto Silva afasta

7' Daniel Sobralense tenta a finta pra cima de Léo Ortiz e é derrubado. Zagueiro do Sport foi advertido verbalmente

3' Vitor tenta lançar a bola para área de ataque coral mas Marlone comete a falta e desvia para lateral

1' Zagueiro Ronaldo Alves chuta em cima de Robinho e ganha tiro de meta

APITA O ÁRBITRO! BOLA ROLANDO NA ILHA DO RETIRO!

Equipes estão no gramado do Estádio Adelmar da Costa Carvalho. Será respeitado um minuto de silêncio pelo falecimento do ex-conselheiro do Sport, Dr. Mauro Carneiro Assis do Rêgo.

Torcida coral presente em bom número no setor visitante.

Assessoria Tricolor informa que o volante João Ananias, que vinha atuando na lateral direita, não se encontra entre os relacionados pois aceitou proposta do Cuiabá-MT e não faz mais parte do elenco. Com isso, o lateral direito Vítor, recuperado de lesão, está de volta ao time titular.

Ilha do Retiro faltando cerca de 45 minutos para o apito inicial.

SANTA CRUZ ESCALADO: Tiago Machowski; Vitor, Augusto Silva, Genilson e Paulo Henrique; Jorginho, Luiz Otávio, Daniel Sobralense; Fabinho Alves, Robinho e Hericles BANCO: Ricardo Ernesto, Renato, Italo, Ilailson, Júnior, Geovani, Salino, Jeremias e Vinícius.

SPORT ESCALADO: Magrão; Raul Prata, Ronaldo Alves, Léo Ortiz e Sander; Pedro Castro, Neto Moura, Gabriel e Marlone; Índio e Leandro Pereira BANCO: Agenor, Durval, Henriquez, Capa, Felipe Rodrigues, Thallyson, Thomás e Mikael

Para o treinador Nelsinho Baptista, a expectativa é de um bom público na Ilha do Retiro. “Por se tratar de um clássico, acredito que a Ilha irá receber um bom público. Um público da grandiosidade de Santa Cruz e Sport”, afirmou o comandante.

As Leoas que forem para as arquibancadas Sede ou Frontal podem seguir direto para o portão e a liberação será feita nas catracas. Já para os setores das Sociais (exclusivos para sócias), Cadeiras Centrais, Assentos Especiais, Cadeiras de Ampliação e Camarotes (exclusivos para as proprietárias) é preciso retirar o ingresso na bilheteria do Clube, que funciona das 12h até o final do primeiro tempo.

Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março, o Sport realizará uma promoção especial para as leoas. As torcedoras que forem assistir o Clássico das Multidões entrarão gratuitamente.

A última vez em que Sport e Santa Cruz se encontraram foi na semifinal da Copa do Nordeste de 2017. Na ocasião, Leão bateu a Cobra Coral pelo placar de 2 a 0, no Arruda e o Rubro-Negro se classificou para final do maior regional do país.

PROVÁVEL SANTA CRUZ: Ricardo Ernesto; João Ananias, Augusto Silva, Renato Silveira e Paulo Henrique; Luiz Otávio e Daniel Sobralense; Fabinho, Robinho e Héricles

PROVÁVEL SPORT: Magrão; Raul Prata, Ronaldo Alves, Léo Ortiz e Sander; Neto Moura, Pedro Castro, e Marlone; Gabriel, Índio e Leandro Pereira

As equipes têm um histórico extenso de confrontos: já se enfrentaram 557 vezes, e o Sport leva ampla vantagem com 231 vitórias, frente a 167 triunfos do Santa; houveram 159 empates

Júnior Rocha também terá desfalque na partida. O lateral-esquerdo Henrique Ávila ficará de fora por causa de dores na panturrilha esquerda. A dúvida é com relação ao goleiro Tiago e o lateral-direito Vítor, que estão recuperados de suas lesões e aguardam avaliação do Departamento Médico para entrar em campo.

A equipe coral realizou, nesta terça-feira (6), o último treino antes da partida, com os portões fechados. Em entrevista coletiva, o técnico Júnior Rocha falou sobre a expectativa para o Clássico das Multidões. “Falei a mesma coisa contra o Náutico. Não é ganhar que está tudo certo, nem perder que está tudo errado. O Sport tem uma base, um poder aquisitivo maior. Mas estamos focados e vamos seguir com as mesmas convicções. Vamos manter sempre os pés no chão nessa reconstrução”, afirmou Júnior.

Já pelo lado Tricolor, os corais não sabem o que é derrota desde o mês de janeiro, quando foram eliminados da Copa do Brasil pelo Fluminense de Feira-BA. Nesse período a equipe comandada por Júnior Rocha somou quatro vitórias e quatro empates.

Outra preocupação pelas bandas da Ilha do Retiro é com relação a Anselmo. O atleta soma dois cartões amarelos na primeira fase, e caso leve o terceiro, desfalcaria o rubro-negro para disputa das quartas de final. Vale lembrar que na fase seguinte os cartões zeram automaticamente.

Sem saber o que é derrota há sete partidas, o Leão chega com ao duelo com alguns desfalques. Além do atacante André, que segue com situação indefinida, Nelsinho Baptista não poderá contar com os volantes Rithely e Felipe Bastos, que estão em fase de recuperação de lesões no tornozelo e na coxa esquerda, respectivamente.

No lado Rubro-Negro, o foco é chegar a ponta da tabela. Caso termine a fase inicial na liderança, a equipe decidirá todas as partidas das fases seguintes como mandante. Enquanto isso, o clube coral almeja a vitória para chegar ao G-4 e consequentemente poder mandar a partida única das quartas de final no Arruda.

Separados por quatro pontos na tabela, os rivais chegaram a reta final da primeira fase em situações distintas no campeonato. O Sport é o vice-líder do torneio com 16 pontos, enquanto o Tricolor está na sétima colocação com 12 pontos ganhos.

