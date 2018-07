Figueirense perde em casa para Oeste e engata quarta partida seguida sem vencer

INCIDENCIAS: Partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, realizada no estádio Orlando Scarpelli

O Figueirense perdeu em casa para o Oeste na noite desta segunda-feira (9). Em partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, os visitantes saíram na frente, a equipe da casa empatou, mas não conseguiu segurar, levando o segundo gol.

A partida começou com tudo no Orlando Scarpelli. Antes mesmo do primeiro minuto, o Oeste abriu o placar com Leandro Amaro. Após cobrança de escanteio, ele subiu mais que todo mundo e mandou a bola para o fundo da rede. Logo em seguida, a equipe novamente assustou. Claudinho cruzou para Bruno Lopes dividir com Denis. Na sobra, Rubrão marcou, mas a jogada foi paralisada por falta.

Atrás no placar, a equipe da casa trabalhava trocando passes em busca do ataque. Aos 17 minutos, Felipe Amorim invadiu a área mas finalizou fraco, facilitando para o goleiro. O time continuava insistindo, mas não conseguia criar jogadas de perigo. O empate veio de bola parada. Aos 43, João Paulo cobrou escanteio e Cleberson subiu para marcar e deixar tudo igual.

Na segunda etapa, o Figueirense começou indo para cima. Logo no início, Felipe Amorim escorou para trás e Henan tentou uma bicicleta, mas acabou furando. Os visitantes voltaram para o jogo com mais empenho, mas a equipe da casa dava poucos espaços. Aos 17 minutos, Ferrareis arriscou para o Figueirense. Raul cruzou e a bola espirrou, sobrando para a tentativa do atleta.

Apesar da equipe da casa ter mais posse, foi o Oeste que chegou ao segundo gol. Em cobrança de falta, Claudinho mandou a bola na trave, na sobra, Pedrinho aproveitou e mandou para o fundo do gol.

Novamente atrás no placar, os donos da casa voltaram a trocar passes e encontrar dificuldades de furar o bloqueio adversário. Aos 40 minutos, João Paulo cruzou para Zé Antônio desviar de cabeça, obrigando o goleiro a fazer grande defesa. O Figueirense pressionou, mas não alcançou o empate.

O Figueirense ocupa agora a sétima colocação com 22 pontos. Na próxima rodada, enfrenta o Guarani, às 21h30 da terça-feira (17) no estádio Brinco de Ouro. Já o Oeste está em 10º, com 21 pontos. Na próxima rodada enfrenta o Paysandu, às 19h de sábado (20), na Arena Barueri.