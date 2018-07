Embalada por últimos resultados, Ponte Preta visita vacilante São Bento

Neste sábado (14), o São Bento recebe a Ponte Preta, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, às 18h (de Brasília), pela 15° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Ocupando a 16ª posição, o São Bento não vence há quatro rodadas e vem de três derrotadas consecutivas - antes o time estava invicto. O Bentão será comandado pela primeira vez por Marquinhos Santos. A campanha do time até aqui é de três vitórias, oito empates e três derrotas, com 17 pontos somados.

Já a Ponte Preta, que no início do campeonato esteve bem perto do Z-4, vive um cenário diferente do adversário. Na nona colocação, a Macaca não perde há três jogos. Sua campanha até aqui é: seis vitórias, três empates e cinco derrotas, somando 21 pontos, na nona colocação e quatro pontos atrás do G-4.

No confronto paulista, a Ponte Preta tem uma ampla vantagem sobre o São Bento. No estádio Walter Ribeiro, foram 24 partidas, com três vitórias da equipe de Sorocaba, oito empates e 13 vitórias da equipe de Campinas. No último encontro das equipes, válido pelo Troféu Interior, o time mandante levou a melhor e venceu por 3 a 1.

Marquinhos Santos elogia período de treinamentos e espera evolução

O técnico Marquinhos Santos admite que a Ponte Preta chega mentalmente em melhor momento, mas vê como positivo os dias livres antes do duelo. O treinador teve sete dias, um jogo e a primeira semana completa desde que chegou ao São Bento.

"A Ponte Preta passa por um momento melhor, mas tivemos um bom período de treinos para implementar nossa metodologia de trabalho. A prova disso foi o jogo-treino diante do São Paulo, que com reservas pudemos mostrar uma boa evolução", disse Marquinhos

Em ascensão na Série B, ao contrário do São Bento, a Ponte Preta foi bem avaliada pelo técnico Marquinhos Santos. Na visão do treinador, o bom momento influência e deixa o adversário como favorito para o duelo deste sábado.

"A Ponte vem numa crescente, com a autoestima elevada e com uma pretexto mental melhor pela posição na tabela. É um time organizado, que joga em velocidade pelos flancos é um meio-campo muito forte", ressaltou o treinador.

O único desfalque do São Bento é Éverton Silva, contundido. O lateral Tony está pela primeira vez disponível, e deve começar entre os titulares.

Brigatti quer Ponte mantendo performance das últimas semanas

Para o técnico João Brigatti, a partida será difícil, mas ele quer que equipe tente manter a mesma postura dos últimos jogos.

"O pensamento é manter a equipe que vem jogando e se comportou bem nos últimos jogos. O que pedi aos atletas é que eles mantenham o foco, o pé no chão, que vamos encontrar uma equipe concentrada e querendo sair da situação que está. Vai ser uma partida difícil, mas vamos fazer de tudo para manter a ascensão dentro do campeonato", disse João Brigatti.

A Ponte não pode contar com o lateral esquerdo Orinho, que está suspenso, além de Felippe Cardoso e Roberto, que se recuperam de problemas de lesão. A escalação deve ser a mesma do time que venceu o Figueirense na última rodada.