Recuperada de lesão no joelho, Camilinha volta a ser convocada para Seleção

O técnico da Seleção Brasileira Feminina, Vadão, convocou, na última sexta-feira (20), o grupo de 23 jogadoras para o Torneio das Nações, que será disputado nos Estados Unidos de 26 de julho a 2 de agosto. Na primeira rodada, no dia 26, o Brasil enfrenta a Austrália, no Children’s Mercy Park, em Kansas City, às 17h15 (de Brasília).

O segundo confronto será no dia 29, contra o Japão, no Pratt & Whitney Stadium, em East Hartford, também às 17h15. As americanas serão as últimas adversárias da canarinha: dia 2 de agosto, às 21h30, no Toyota Park, em Bridgeview.

"Estou muito feliz em voltar a ser convocada e representar o meu País. Estava com muita saudade de vivenciar essa atmosfera e estar com minhas companheiras novamente. Me dediquei muito durante esses últimos meses, retornei muito bem aos gramados com o Pride e a lesão já é coisa do passado", disse Camilinha

A jogadora não atuava pela seleção desde julho de 2017, justamente na edição passada do Torneio das Nações Unidas.

Confira a convocação completa:

Goleiras

Aline - UDG Tenerife (Espanha) / Bárbara – Kindermann / Letícia Izidoro - Corinthians

Laterais

Poliana - Orlando Pride (EUA) / Joyce - UDG Tenerife (Espanha) / Tamires - Fortuna Hjorring (Dinamarca) / Rilany - Atlético de Madrid (Espanha)

Zagueiras

Mônica - Orlando Pride (EUA) / Tayla – Santos / Daiane - Avaldsnes (Noruega) / Kathellen - FC Girondins (França)

Meias

Thaisa - Sky Blue (USA) / Andressinha - Portland Thorns (USA) / Juliana – Flamengo / Camila - Orlando Pride (EUA) / Rayanne - Flamengo

Atacantes

Adriana – Corinthians / Raquel – Ferroviária / Millene – Corinthians / Thaís - Incheon Hyundai Steel Red Angels (Coreia do Sul) / Beatriz - Incheon Hyundai Steel Red Angels (Coreia do Sul) / Debinha - North Carolina Courage (EUA) / Marta - Orlando Pride (EUA)