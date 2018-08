Com mudanças, Lisca prepara time para jogo contra Paraná pelo Campeonato Brasileiro

Google Plus

Depois de vencer o Fluminense, no Presidente Vargas, por 1 a 0, o Ceará se prepara para enfrentar o Paraná no próximo domingo (5), em Curitiba. Na reapresentação, dos jogadores o técnico Lisca promoveu algumas mudanças na equipe titular.

Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Samuel Xavier cedeu vaga a Fabinho. Já Eduardo Brock, substitui Luiz Otávio, que sentiu um desconforto muscular na coxa na partida contra o Flu.

Nessas configurações, a provável escalação do Vovô para a próxima partida seria: Everson; Fabinho, Eduardo Brock, Tiago Alves e João Lucas; Edinho, Richardson e Jown Cardona; Juninho Quixadá, Leandro Carvalho e Arthur.

Partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, Ceará e Paraná se enfrentam no próximo domingo (5), às 16h, no Durival Britto em Curitiba.