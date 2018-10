Figueirense para em Marcelo Pitol e não sai do empate com Brasil de Pelotas

Partida válida pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2018, no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, SC

O Figueirense pressionou, mas novamente acabou tropeçando em casa na Série B. Na fria e chuvosa noite desta sexta-feira (24), o Furacão ficou no 1 a 1 contra o Brasil de Pelotas, no Orlando Scarpelli. Zé Augusto abriu o placar para o Xavante, e Filipe Amorim marcou o do empate do Alvinegro.

A chuva e o gramado molhado no Scarpelli condicionaram o jogo a uma disputa mais física e a aposta nas bolas paradas. Nesse cenário, o Brasil de Pelotas começou melhor. Mesmo com nove desfalques, nos primeiros 15 minutos de jogo, o time gaúcho finalizou quatro vezes, contra nenhum chute dos mandantes. A melhor delas veio aos cinco. Em cobrança fechada de escanteio, Pereira mandou com perigo direto para o gol, e exigiu defesa de Denis no reflexo.

Somente aos 17, a primeira chance do Figueira no jogo. Ferrareis levantou para a área, Pitol saiu mal e Felipe Amorim ficou livre, mas teve pouco tempo para encaixar a finalização e acabou mandando na rede pelo lado de fora.

Na bola parada, porém, o Brasil continuava sendo perigoso. Aos 22, Pereira cobrou falta frontal direto para o gol, colocou na área com efeito e Denis se esticou para evitar o gol e mandar para fora. No minuto seguinte, Felipe Amorim fez jogada individual pelo meio, avançou para a entrada da área e arriscou finalização perigosa, à esquerda do gol. O jogo a partir daí passou por um momento de pouca emoção, com o Figueirense equilibrando, mas sem criar grandes chances.

No entanto, aproveitando suas qualidades, os gaúchos largaram na frente. Aos 39, em cobrança de falta de Alex Ruan, Nirley subiu mais alto que a defesa e acertou o travessão. No rebote, Zé Augusto finalizou cruzado e mandou no canto, vencendo a poça e abrindo o placar no Scarpelli: Brasil 1 a 0. Mas a resposta do Figueirense não demorou muito para vir. Dois minutos após sofrer o gol, Gustavo Ferrareis fez boa jogada pela esquerda, cruzou para trás e encontrou Filipe Amorim, que encaixou belo chute no canto e empatou o jogo em Florianópolis.

Figueira buscou o empate rapidamente após tomar o 1 a 0 (Foto: Vinícius Nunes/Figueirense FC)

Já aos 46, no último lance da primeira etapa, Pereira bateu escanteio fechado, a zaga afastou e Lourency apareceu livre para finalizar de dentro da área, mas parou em Denis. No total, foram 12 finalizações do Brasil na primeira etapa, contra oito do Figueira, durante o primeiro tempo, que terminou empatado em 1 a 1.

Na segunda etapa, o Figueirense tomou as rédeas da partida. Subiu a posse de bola de 60% para 65%, e finalizou muito mais que o adversário: 10 a quatro. A primeira chance foi aos seis. Filipe Amorim recebeu no lado direito da área, cruzou na marca do pênalti e Élton cabeceou, mas mandou por cima da rede do Brasil.

Com muitas jogadas laterais e de cruzamento, o Figueirense foi empurrando o Brasil, mas parando no arqueiro rival. Aos 17, João Paulo bateu falta lateral direto para o gol e exigiu boa defesa de Pitol. Dois minutos depois, após cruzamento de João Paulo, Juninho ajeitou e Matheus Pereira finalizou na pequena área, mas Pitol fechou bem o ângulo e evitou a virada.

Utilizando seu banco, Milton Cruz fez duas alterações, que por pouco não fizeram a diferença instantaneamente. Aos 24, em sua primeira jogada após sair do banco, Betinho conectou Filipe Amorim, que ajeitou para Élton finalizar da entrada da área, parando em grande intervenção do goleiro do Brasil. Na sequência, André Luis apareceu para bater cruzado na segunda trave, mandando com perigo, mas sem direção do gol. Dois minutos depois, após cobrança fechada de falta de Matheus Ribeiro, Eduardo desviou na pequena área e Pitol fez defesa milagrosa no reflexo. No rebote, João Paulo arriscou chute forte da entrada da área e carimbou o travessão.

Depois desse momento de maior pressão do Figueirense, Gilmar dal Pozzo conseguiu acalmar o jogo promovendo alterações, aumentando a solidez do meio-campo xavante e diminuindo as chances do rival. Aos 34, em sua única chance clara da etapa final, Pereira cobrou falta frontal no canto, deixou Denis só torcendo e mandou perto da trave esquerda.

Mesmo sem o mesmo ímpeto da parte inicial do segundo tempo, o Figueirense por pouco não conseguiu a vitória nos acréscimos. Aos 48, em passe milimétrico de Filipe Amorim no meio da defesa, André Luis saiu na cara do gol e tocou de pé esquerdo, mas novamente Pitol fez defesa brilhante para salvar o Brasil e garantir o 1 a 1.

Com 34 pontos, o Figueirense sobe momentaneamente ao sexto lugar, mas pode terminar a rodada a cinco pontos do G-4, dependendo dos resultados de CSA, Goiás e Avaí. Já o Brasil de Pelotas, com seu quarto empate consecutivo, chega aos 25, na 18ª posição.

O Brasil de Pelotas já volta a campo na próxima segunda-feira (27) diante do Coritiba, no Estádio Bento Freitas, às 20h. O Figueirense só volta a campo no sábado (1º/9), quando faz o clássico de Florianópolis contra o Avaí, na Ressacada, às 16h30.