Camilinha comemora nova oportunidade na Seleção: “Sempre uma honra”

Totalmente recuperada da lesão no joelho e com boas atuações vestindo a camisa do Orlando Pride na NWSL, a meia-atacante Camilinha é novamente lembrada pelo técnico Vadão. A meia-atacante exaltou mais uma convocação:

"É sempre uma honra vestir a amarelinha! Graças a Deus, estou 100% recuperada e motivada para essa oportunidade de representar o meu País mais uma vez. Espero manter, ou até melhorar, o nível das atuações que tenho feito pelo Pride, também na seleção, e corresponder à confiança que o professor Vadão tem depositado no meu futebol." disse Camilinha, destaque do time de Orlando.

A jogadora estava no grupo da última convocação, que representou o Brasil no Torneio das Nações Unidas.

Confira a convocação completa:

Goleiras: Aline - UDG Tenerife (Espanha) e Bárbara – Kindermann.

Defensoras: Mônica - Orlando Pride (EUA), Bruna Benites - Meizhou Huijun (China), Rafaelle - Changchun Volkswagen (China), Tayla – Santos, Rilany - Atlético de Madrid (Espanha), Letícia - Sportsclub Sand (Alemanha) e Fabiana - Wuhuan Chedu (China).

Meio-campistas: Andressinha - Portland Thorns (EUA), Camila - Orlando Pride (EUA), Andressa Alves - FC Barcelona (Espanha), Marta - Orlando Pride (EUA) e Thaisa - Milan (Itália).

Atacantes: Beatriz Zaneratto - Incheon Hyundai (Coreia do Sul), Cristiane -Changchun Volkswagen (China), Debinha - North Carolina Courage (EUA), Thais Duarte - Incheon Hyundai (Coreia do Sul), Raquel – Ferroviária, Adriana – Corinthians, Darlene - Benfica (Portugal), Ludmila - Atlético de Madrid (Espanha).

Jogos:

2 de setembro - 14h (hora local)

Brasil x Canadá

Estádio TD Place, Ottawa

Jogo com público

4 de setembro – 18h (hora local)

Estádio TD Place, Ottawa

Jogo sem público (Portões fechados)