Apesar de vitória do Coritiba, Tcheco ressalta falhas no primeiro tempo:"Faltou inspiração"

O Coritiba garantiu três pontos na noite desta terça-feira (4) após enfrentar o lanterna Boa Esporte, no Couto Pereira, por 2 a 1, em jogo válido pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com gols de Rafael Lima e Guilherme Parede para o time da casa, e Juninho Potiguar, que acabou sendo expulso no segundo tempo após falta em Wilson, para os visitantes, o Coxa subiu para a 9ª colocação com 36 pontos, seis atrás do G-4.

O técnico Tcheco mostrou-se satisfeito com a mudança de postura do time durante a segunda etapa, mas não deixou de ressaltar falhas e problemas táticos que ainda precisam ser resolvidos.

"Hoje não fiquei satisfeito no primeiro tempo, fiquei indignado. Faltou criatividade, faltou inspiração. Só garra e motivação não serve. Não conseguíamos ganhar as jogadas individuais. Faltava o gol de bola parada e conseguimos. Estamos em um momento que isso não pode acontecer assim. Na parte ofensiva foi abaixo. No segundo tempo em jogadas que poderiam ser fáceis ficamos com medo de errar, mas a confiança está melhorando, saindo mais jogadas. Crescemos em alguns pontos, poderíamos ter feito mais gols, mas vencemos e fiquei mais tranquilo com nosso crescimento. Conseguimos atacar mais. A reação no segundo tempo me deixou contente", afirmou.

O treinador também pontuou a importância de alguns dos jogadores no elenco e a questão física de cada um.

"O Kiss no primeiro tempo estava muito amarrado, ofensivo e defensivo. No segundo tempo ele cresceu mais, fez algumas jogadas. Wilson e Parede acabam aparecendo em lances capitais. Mas lembro o Bruno que teve participação em gols, em papel coadjuvante, mas qualquer ganho, de outros jogadores, tudo acaba influenciando. Alecsandro é um jogador de muita qualidade. Se tiver condições físicas é um jogador muito importante para mim. O Abner vamos ver a questão da lesão. O Parede tomou o terceiro cartão. Temos que observar a questão física dos atletas" , explicou o comandante.

O foco agora é somente o confronto direto com o Vila Nova. O técnico já tem idéias para melhorar o desempenho e garantir a vitória que deixaria o time com 39 pontos e em uma melhor posição na classificação.

"A minha intenção é repetir, mas vamos observar. Tem muitos confrontos diretos. O importante foi vencer. Temos que fazer de cada jogo o que o Wilson disse. Fazer o nosso jogo do acesso. Contra o Vila é este jogo do nosso acesso. Temos que fazer nossa parte. Pra subir temos que manter esse nível de pontuação. O mais importante foi a vitória. A sequência tem que continuar. Agora temos confronto direto. Mas eles deram a resposta. Agora contra o Vila Nova temos que estudar bem e ver o que vai ser melhor pra esse jogo" disse Tcheco.

O jogo contra o Vila Nova acontece no sábado (08), às 21h, no Serra Dourada, pela 26ª rodada da Série B.