Vila Nova e Coritiba fazem confronto direto na luta pelo acesso

Jogo válido pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, neste sábado (8), às 21h, no Serra Dourada.

Vila Nova e Coritiba se enfrentam pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, neste sábado (8), às 21h, no Serra Dourada. As duas equipes estão coladas na tabela. Enquanto o Vila Nova segura a oitava colocação com 37 pontos, o Coritiba está na nona posição, com um 1 ponto a menos, 36.

O Tigre vem de um empate contra o Oeste, por 1 a 1, em casa, completando cinco jogos sem perder. Em casa, o Vila soma 8 jogos sem derrotas, porém o retrospecto não é tão bom quanto parece: são seis empates e apenas duas vitórias.

Já o Coxa tenta engatar uma boa sequência. Caso vença, será o terceiro triunfo seguido na competição sob o comando de Tcheco, o que deve dar à equipe uma moral a mais para lutar pelo acesso.

Vila com mudanças

O técnico Hermeson Maria terá de promover algumas alterações na equipe para o jogo de sábado. A primeira delas é a saída de Alan Mineiro por conta de suspensão após ter recebido o terceiro cartão amarelo. Outro que está suspenso e não joga é o atacante Vinícius Leite. Por outro lado, Hermeson pode contar com alguns retornos importantes para a equipe como o volante Geovane e o lateral direito Anderson Luís, recuperados de contusão, além do lateral esquerdo Gastón que volta de suspensão. Elias é o único confirmado por Hermeson.

"A tendência é que a gente comece com o Elias, o substituto natural do Alan. Ele vem treinando bem, foi um jogador importante nessa campanha. Ele agrega valo técnico e tem a confiança do grupo", comentou.

O Vila tem uma sequência complicada de jogos pela frente: Coritiba, CSA, Fortaleza, Guarani e Atlético-GO. O comandante do Tigre espera uma pontuação boa nesta série de jogos importantes para chegar bem na reta final da Série B.

"Quando começou o segundo turno nós falamos para os atletas que teríamos uma sequência de confrontos diretos. Avaí, Goiás, Oeste, que poderia empatar em pontos com o Vila. Agora será uma sequência pesada contra Coritiba, CSA, Fortaleza, Guarani e Atlético-GO. Nossa ideia é somar o maior número possível de pontos porque depois teremos muitos jogos em Goiânia, o que pode ser primordial na reta final da Série B'', disse.

Sem o artilheiro

É assim que Tcheco deverá escalar o Coritiba para o jogo deste sábado, já que Guilherme Parede recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Boa Esporte e cumprirá suspensão. Quem deve ocupar a vaga é o outro Guilherme, que chegou no clube em agosto por empréstimo e já jogou em quatro partidas. Ele já deixou sua marca com a camisa do Verdão na partida contra o Criciúma, válida pela 22ª rodada da Série B.

Abner também era dúvida para a partida, já que o lateral-esquerdo sofreu uma pancada no ombro, e precisou ser substituído. A ausência dele era dada como certa, mas o jogador treinou normalmente e deve estar à disposição de Tcheco.