Marcelo Chamusca aponta pênalti perdido como 'baque grande' após novo tropeço da Ponte

Após o empate em 0 a 0 com o Sampaio Corrêa, lanterna da Série B, em Campinas, o técnico da Ponte Preta, Marcelo Chamusca, falou sobre o desempenho do time, que vê suas chances de luta pelo G-4 cada vez mais complicadas.

Chamusca ressaltou o lance em que Danilo Barcelos perdeu um pênalti, aos 16 minutos do segundo tempo. Para o técnico, a Ponte não conseguiu reagir após esse momento desfavorável.

“Começamos bem o jogo, com duas chances claras que poderiam mudar a história do jogo. Tínhamos o controle da partida, com mais posse, mas pouco poder de infiltração. Voltamos com ímpeto ainda maior até o momento do pênalti. Depois disso, o jogo mudou de característica. Tivemos um baque grande, e o adversário conseguiu chegar muito próximo de marcar”, destacou.

O treinador ainda falou sobre as chances da Ponte na Série B. A distância para o G-4 faz Chamusca pensar em primeiro voltar ao caminho das vitórias, para depois focar nas contas e nos pontos necessários para o acesso.

”A gente continua olhando para cima, mas não está olhando para a matemática. Vamos trabalhar, jogo a jogo. Nossa necessidade é voltar a vencer, estamos em uma sequência ruim. Se ficar fazendo previsão, tudo fica mais difícil e você perde o foco no próximo adversário. Hoje perdemos a chance de ganhar três pontos aqui.”

Atualmente, a equipe tem 35 pontos e está a sete da zona de classificação para a elite do futebol brasileiro, ocupando apenas a 10ª colocação. A Ponte volta a campo no sábado (15) contra o Oeste, em Barueri.