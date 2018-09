Tcheco cita 'maré de azar' do Coritiba após derrota para Londrina

O Coritiba voltou a perder pela Série B, desta vez dentro de casa, por 1 a 0 para o Londrina, na noite desta sexta-feira (14), e técnico Tcheco lamentou o resultado negativo. Em coletiva de imprensa após a partida, o treinador falou sobre a fase ruim que o clube vive, problemas internos até lesões que atrapalham na escalação. Apesar de todas as dificuldades, não pensa em entregar o cargo.



"A minha trajetória como jogador não foi fácil. E uma coisa eu digo, eu não saio. Enquanto os jogadores estiverem comigo, não saio. Se eu sentir que eles não têm confiança em mim, aí eu saio. Sinto que eles estão comigo ainda. Sobre planejamento, não cabe a mim julgar e colocar mais lenha na fogueira. Eu tenho problemas internos. No popular, a urucubaca que pega o Coritiba é muito grande. O que o Coritiba for fazer, tem que se esforçar muito para dar certo. Tem alguma cabeça enterrada aí já tem algum tempo", desabafou.





O comandante do Verdão paranaense também reclamou da falta de sorte com atletas se lesionando. "A gente acha lateral, sente lesão. Vem outro, sente lesão. Carlos César se machuca. O Rodrigo Ramos não dá resposta, faz uma semana que não vem treinar, está afastado, não dá satisfação. A gente tenta administrar, e vários outros problemas pequenos que se tornam grandes. O Coritiba está numa maré de azar que vou te falar...", disse.



E mesmo com todos esse problemas, o técnico do Coritiba diz que vem recebendo apoio da diretoria coxa-branca. "Da parte da diretoria, o que eu posso falar é que tudo o que a gente pede e que pode melhorar, eles estão nos ajudando. Pedimos palestrante, concentramos antes, eles dão suporte para nós", completou.

O Coritiba volta a jogar pela Série B na próxima sexta-feira (21), às 20:30, contra o CRB, longe de casa, no Rei Pelé, em jogo válido pela 28ª rodada.