Bom momento do Ceará destaca o potencial de Arthur como camisa 9  

Negociado com o Palmeiras pra temporada 2019, Arthur não teve um bom início na Série A, vindo das categorias de base do Ceará, em 2018 se consolidou no profissional sendo o artilheiro do clube no Campeonato Cearense. A expectativa de como o atacante ia reagir ao jogo físico e de mais contato do Brasileirão era enorme, nos bastidores do Ceará o jogador era visto com potencial de representar a seleção brasileira.

A falta de planejamento e a pressão sobre time por não vencer nas primeiras rodadas da Série A, além do acerto com o Palmeiras para temporada 2019 fizeram Arthur cai de rendimento não jogar em seu potencial máximo. Se tratando de um menino de 20 anos numa posição em extinção no futebol do Brasil é muito compreensível essa queda, Já que é seu primeiro ano como profissional e na elite do futebol brasileiro.

No futebol, o coletivo prepondera mais que o individual, a construção de o time com estrutura tática baseada na coletividade trazida por Lisca ao assumir o Ceará deu a Arthur a confiança, e somada a experiência adquirida na má fase, esses fatores fizeram o jogador deixar em campo todo seu potencial e fundamentos que domina nos jogos pós Copa do Mundo: disputa de primeira bola, pivô, finalização de média distância, retenção de bola no ataque. O potencial e bola que Arthur ainda pode entregar a longo prazo é assustador, seus números de gols para um jovem de 20 anos na primeira temporada como profissional o deixa com status de futuro craque.