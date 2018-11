São Bento tenta assegurar permanência na Série B diante do Coritiba

Nesta terça feira (6), às 20h30, o São Bento recebe o Coritiba, no estádio Walter Ribeiro, em jogo válido pela 35ª rodada da Série B. O Azulão, comandado por Marquinhos Santos, precisa abrir uma vantagem de 10 pontos para os times da degola para selar sua permanência na Segundona em 2019.

Com essa vantagem o São Bento ficaria matematicamente livre do rebaixamento, faltando três semanas para o encerramento do campeonato. O time de Sorocaba tem 43 pontos e esta em 13º. O Coritiba, em final de competição decepcionante é o 10º, com 46.

Visando continuar o rodízio de jogadores após a trágica morte do meia ​Daniel, Marquinhos Santos não tem nenhum jogador suspenso. Dessa vez o lateral Samuel Santos vai ficar de fora por uma lesão na coxa.

Na última rodada, vários jogadores reservas tiveram a oportunidade de jogar. A escalação ainda é uma surpresa e deve ser revelada momentos antes da bola rolar.

​Sem chance de subir ou cair, o Coririba cumpre tabela e já vem de quatro partidas sem vencer. No embate com o São Bento, Argel Fucks promete quatro alterações nos titulares. Substituindo os suspensos Vitor Carvalho e Guilherme, Escobar e Pablo devem aparecer como opção. Thalisson Kelven deve ganhar uma chance na zaga, por opção do treinador. No meio campo, com duas vagas de Rafael Lima e Jean Carlos, Chiquinho deve cobrir.

Além disso, Guilherme Parede volta a equipe titular após suspensão no último sábado (3), na derrota de 2 a 0 contra o Guarani. O atacante é o artilheiro da equipe com nove gols​.