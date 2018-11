Internacional sai na frente, mas cede empate ao Ceará no Castelão

Ainda na briga pelo título do Campeonato Brasileiro, o Internacional foi ao Castelão e empatou em 1 a 1 com o Ceará. Em partida válida pela 33ª rodada, a equipe gaúcha saiu na frente, mas o Vozão deixou tudo igual no duelo.

Foi o time da casa que começou a partida comandando as ações e indo ao ataque, mas sem levar perigo. Apesar disso, quem saiu na frente foram os visitantes. Aos 15 minutos de bola rolando, Damião invadiu a área e finalizou em cima do goleiro. No rebote, o centroavante colorado mandou pro fundo do gol.

Atrás no placar, o Ceará tentou a resposta logo em seguida. Ricardinho arriscou de fora da área, e Marcelo Lomba espalmou. Aos 18’, foi a vez de Richardson finalizar e Lomba espalmar mais uma vez.

Aos 19’, Edenilson quase ampliou para o Inter. Ele avançou na área e, livre, chutou em cima de Everson. Alguns minutos depois, Nico López tirou do goleiro e deixou para Damião finalizar, mas Richardson apareceu para salvar o Ceará.

Na sequência, o Ceará foi para cima. Aos 30’, Leandro Carvalho arriscou de longe, mandando perto do gol. Aos 33’, Samuel Xavier recebeu na área e mandou de primeira, novamente passando perto. E aos 41 a equipe visitante chegou ao empate. Ricardinho recebeu de Arthur na área e mandou pro fundo do gol. A jogada surgiu de contra-ataque, pós erro de saída do Inter.

Na segunda etapa as equipes equilibraram as ações. Aos 6 minutos, Edinho aproveitou o rebote após chute de Ricardinho e, da entrada da área, mandou para fora. No minuto seguinte, Nico López tentou invadir a área, mas Valdo foi bem cobertura e recuperou a bola. Aos 11’, Calyson aproveitou sobra e mandou de primeira para fora.

Passada a metade do segundo tempo, o duelo continuava equilibrado. Aos 24’, Nico López cruzou pela esquerda e Damião subiu, mas o goleiro Everson afastou de soco. Aos 25’, Patrick errou na saída de bola e o Ceará partiu para o contra-ataque. Samuel Xavier recebeu e mandou na área para Cardona cabecear para fora.

E durante toda a partida foi lá e cá. Já nos minutos finais, Cardona invadiu a área e finalizou. A bola desviou na zaga e ficou com Lomba. Em seguida, foi a vez do Inter tentar sair com a vitória. Rossi driblou a marcação e finalizou, mas Luiz Otávio salvou. O Ceará ainda teve uma bela oportunidade. Leonardo Carvalho tentou chute da esquerda, mas Dourado tirou em cima da linha, no rebote Cardona arriscou e Lomba fez boa defesa.

O empate deixa o Ceará com 38 pontos, na 14ª posição. Na próxima rodada a equipe enfrenta o Bahia, na Fonte Nova, às 21h de quarta-feira. O Inter segue na vice-liderança, com 62 pontos. Na quinta-feira recebe o América-MG, às 21h.