Lisca acende sinal de alerta no Ceará após derrota em Salvador: "Baixo desempenho"

O Ceará perdeu por 2 a 1 de virada para o Bahia em Salvadore acumulou o terceiro jogo consecutivo sem vitória no Campeonato Brasileiro. O Vozão saiu na frente, mas sofreu, nos acréscimos, um gol que pode deixar o time na zona de rebaixamento ao fim da 34ª rodada.

Depois do jogo, o técnico Lisca falou sobre suas preocupações com a baixa produção do Ceará ultimamente.

"A preocupação maior é o baixo desempenho. A dificuldade que nós tivemos. O time sentiu muito, não teve prontidão, teve muita dificuldade de acompanhar o ritmo do Bahia. Isso é o que me preocupa. Não é a zona de rebaixamento, até porque ainda estamos na nota de corte", disse o técnico.

O Ceará tem 38 pontos e, caso a Chapecoense vença seu jogo contra o Botafogo, deixa o time cearense no Z-4. Mesmo a parte de baixo da tabela estando embolada onde a diferença do o 11º ao 17º lugar é de quatro pontos, o Ceará não consegue repetir o futebol de outras jornadas, o que pode deixar o time em desvantagem em relação aos seus concorrentes e isso preocupa o treinador que também disse o que espera vê nos próximos jogos.

"Temos o alento de que estamos vivos e vamos brigar até o final. Estávamos praticamente considerados fora da competição, brigamos muito para chegar onde estamos e é isso que vamos fazer junto com o nosso torcedor. É o momento de mais unidade, de lamber as feridas e se juntar mais ainda. É hora de tirar as criancinhas da sala. Hora dos homens e de assumir essa responsabilidade. Nossa briga de permanência. Vai ser duro, vai ser lutado até o fim. E vamos fazer tudo que estiver ao nosso alcance. O torcedor do Ceará pode ter certeza", finalizou o treinador alvinegro.

O Ceará se prepara agora para o jogo contra o Fluminense que será válido pela 35ª rodada da Série A, dia 19 (segunda-feira), às 20h (horário de Brasília) no Maracanã.