Lisca celebra vitória contra Paraná e mira pontos no próximo confronto, contra o Atlético-PR

O Ceará somou pontos após a vitória importante contra o Paraná, na noite desta quinta-feira (22), na Arena Castelão, em Fortaleza. Agora com 42 pontos, na 15ª posição, o Alvinegro cearense abriu quatro pontos de vantagem para o 17º, Sport. O técnico Lisca valorizou a vitória contra o Tricolor paranaense, mas já projetou somar pontos também na próxima rodada, quando enfrenta o Atlético-PR na Arena da Baixada.

"A vitória foi muito importante para nós. Difícil, mas muito importante. A luta continua, apesar de termos dado um grande passo. Está duro para todo mundo e vamos buscar os pontos que interessam. Chegar aos 44 é uma pontuação que garante, a gente já vinha dizendo, alguns falam em 43, ou 42, dependendo no resultado.Temos que estamos muito focados e buscar pontos. Vamos pensar no jogo com o Atlético/PR, um jogo dificílimo fora de casa. Vamos dar uma olhada na rodada também, não nego que nas últimas 4 eu estou cuidando, torcendo, e tem dado bons resultados. Por isso vamos buscar pontos, se der os 3, se não der um. O que não podemos é sair de mão abanando de Curitiba", afirmou.

Atlético-PR e Ceará se enfrentam no domingo (25), às 17h (horário de Brasília), pela 37ª rodada do Brasileirão. Na última rodada, o Vovô recebe o Vasco.