Guilherme Parede ressalta vitória sobre Fortaleza: “Precisávamos sair de cabeça erguida”

Coritiba e Fortaleza se enfrentaram pela última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de 2018. Os donos da casa venceu o Tricolor do Pici por 1 a 0, com gol do atacante Alecsandro, aos 40 minutos do segundo tempo.

As duas equipes já tinham suas situações definidas na competição. O Fortaleza, campeão, disputará a Série A do Campeonato Brasileiro de 2019, e o Coritiba continuará na segunda elite do futebol brasileiro.

Na saída de campo, Guilherme Parede, que foi substituído aos 42 do segundo tempo, falou qual o sentimento de ser aplaudido ao ser substituído.



"Para mim é muito gratificante sair aplaudido, é inexplicável. Toda vez que entrei no Couto Pereira busquei honrar a camisa do Coritiba", disse o atacante.

No final da entrevista, Parede disse que a vitória era essencial para sair de cabeça erguida do campeonato. "Precisávamos ganhar o jogo para sair de cabeça erguida e honrar isso aqui", finalizou.

O atacante é o artilheiro do Coxa na Série B, com nove gols marcados. Somando todas as competições, marcou 12 gols. Com a vitória, os paranaenses estão provisoriamente na nona colocação, com 52 pontos.