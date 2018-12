Após garantir permanência na Série A, Lisca confirma continuidade no Ceará em 2019

Após o empate sem gols contra o Vasco neste domingo (2), no Castelão, pela última rodada, o Ceará garantiu a permanência na elite do Campeonato Brasileiro para 2019. Após um ano conturbado, os resultados do técnico Lisca foram positivos e garantiram a continuidade de seu trabalho, confirmando a expectativa de muitos torcedores: ele fica.

"Eu fico. É uma emoção grande, um sentimento de alívio. A paixão que essa torcida tem pelo time, mesmo não conseguindo a Sul-Americana deixa todo mundo aqui feliz. Nosso objetivo era a permanência na Série A. Todo mundo achava que a gente ia voltar para a Série B, mas permanecemos. Vamos ficar e brigar pela Libertadores", afirmou o treinador.

Questionado sobre os motivos que garantiram a permanência do time cearense, o comandante atribuiu diversos fatores para os bons efeitos do trabalho.

"Acho que a parada da Copa motivou muito. A gente conseguiu introduzir uma série de conceitos, metodologia de treinamento, mudar parâmetros e alguns conceitos que estávamos jogando, aperfeiçoar o sistema defensivo, acelerar o ritmo de jogo, uma série de situações que a gente precisava corrigir, reequilibrar o grupo taticamente, procurar funções diferentes para jogadores que não vinham sendo aproveitados e confiança, usar isso no dia a dia. Você propõe pro jogador, ele se sente bem evoluindo. A gente acreditar, fazendo os jogadores comprar a ideia, executar da melhor maneira possível e investir em si mesmo pra melhorar e evoluir", concluiu.

O Ceará terminou o campeonato na 15ª posição, com 44 pontos. Com o empate, não conseguiu garantir vaga para a competição Sul-Americana.