Ceará anuncia renovação do contrato de Lisca

Lisca assinou renovação de contrato com o Ceará e fica no Alvinegro para a próxima temporada. O treinador, que assumiu o comando do Vozão durante a temporada, na 10ª rodada do Brasileirão, mostrou entusiasmo com o acerto.

"Eu quero agradecer o convite e a oportunidade em seguir no comando desse clube. É muito gratificante dar sequência nesse projeto que iniciamos e conquistamos um objetivo incrível", disse.

Sobre a próxima temporada, Lisca deixou claro que o trabalho já começou.

"2019 já começou. Estamos trabalhando muito na prospecção para o próximo ano. A manutenção da base, que é muito importante, e a chegada de jogadores pontuais, que possam nos ajudar muito, para crescermos cada vez mais, nos consolidarmos no cenário nacional e conquistarmos os títulos que a gente tanto sonha", finalizou.

Entre as passagens de 2015, quando salvou o Ceará do rebaixamento à Série C, e 2018, Lisca tem 59 jogos pelo Vozão. Venceu 27, empatou 18 e perdeu 14 vezes.