Ferroviário bate Ceará e leva título da Taça dos Campeões Cearenses

Em jogo válido pela Taça dos Campeões, onde o campeão do Campeonato Cearense 2018 e o campeão da Taça Fares Lopes 2018 se enfrentam pelo primeiro título do ano no futebol cearense, o Ferroviário venceu o Ceará na tarde deste domingo por 1 a 0 e levantou a taça do torneio.

O Ceará, campeão cearense 2018 dominou a partida; com maior posse de bola o time levou mais perigo, com muitas chances desperdiçadas o alvinegro não conseguiu reverter o placar da partida, depois que levou o 1 a 0, o Ferroviário chegou com perigo nas jogadas de contrataque e bola parada, assim marcou o gol da vitória.

A melhor chance do Ceará no primeiro tempo foi com Matheus Matias aos 38 minutos, após cruzamento da esquerda, o jogador tocou de cabeça na bola e acertou o travessão. Minutos depois, o alvinegro foi castigado por algumas chances perdidas, aos 41 minutos em jogada de escanteio Da Silva zagueiro do ferrão de cabeça abriu o placar do jogo, gol que deu a vitória e o título da Taça dos Campeões.

No segundo tempo, o Ceará foi para cima do Ferroviário, que especulava em jogadas de contrataque, empilhando chances de gol perdidas e com boa atuação do goleiro do ferrão Gleibson, a segunda etapa da partida acabou sem gols. Com o placar de 1 a 0 o Ferroviário foi o primeiro time cearense a levantar uma taça na temporada de 2019.

O Ceará agora se prepara para a segunda rodada da Copa do Nordeste, no próximo sábado o time enfrenta o CRB em Alagoas. Já o Ferroviário da continuidade a primeira fase do estadual, na quarta enfrenta o Horizonte.