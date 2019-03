Hemerson Maria exalta campanha e garante foco no Figueira apesar de interesse da Chapecoense

O Figueirense bateu o Metropolitano na noite desta quarta-feira (20), mas a vitória não foi o único assunto da entrevista coletiva do técnico Hemerson Maria após o confronto. Um suposto interesse da Chapecoense na contratação do comandante alvinegro também comentado.

Ao ser questionado, Hemerson não respondeu diretamente. Afirmou que já teve melhores oportunidades financeiras de deixar um trabalho em andamento para trocar de equipe, mas que não costuma fazer isso.

"Quando o treinador está fazendo um bom trabalho, e eu acredito que estou fazendo um bom trabalho junto com a minha comissão técnica, às vezes o treinador dá as costas para o projeto e vai para uma equipe por uma questão financeira ou por disputar uma Série A. Vou contar duas histórias. Uma aconteceu no Joinville. Eu recebi uma proposta de uma equipe de Série A na época. Depois, quando estava no Vila Nova, o Goiás me procurou oferecendo três vezes o salário. Fiquei duas temporadas no Vila e fiz um trabalho sólido", declarou.

Com o objetivo de concluir 2019 no Figueira, ele ainda disse que espera atingir bons resultados nessa temporada. "Eu vim para o Figueirense e minha ideia é permanecer até o fim. Até o final. Aparecendo proposta vou passar para a diretoria. Às vezes, é em comum acordo se a diretoria não estiver satisfeita com o trabalho, mas meu intuito é ficar até o fim do ano. Acredito que vamos estar colhendo frutos", completou.

Líder invicto do Campeonato Catarinense, o Figueirense volta ao Orlando Scarpelli para enfrentar o Joinville, no próximo domingo (24), às 18h. O confronto é válido pela 15ª rodada.