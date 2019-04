Guia VAVEL do Brasileirão 2019: Ceará

O Ceará chega para disputar o Campeonato Brasileiro após uma bela e inesperada reação que resultou na permanência do time na Série A. Neste ano, a expectativa da torcida alvinegra é de um bom desempenho, e o clube almeja herdar ao menos uma das vagas para a Copa Sul-Americana.

Após um início de temporada conturbado, o Vozão chega ao Campeonato Brasileiro com novidades e disposto a virar a página. As eliminações na Copa do Brasil e Copa do Nordeste, somado à derrota para o Fortaleza na decisão do Campeonato Cearense, resultaram na demissão do técnico Lisca. Enderson Moreira assumiu o cargo e vai comandar o Ceará na Série A.

O Ceará estreia no Campeonato Brasileiro no próximo domingo (28), às 16h, contra o CSA na Arena Castelão, em Fortaleza.

Escalação

Após perder o goleiro Everson e o lateral-esquerdo Felipe Jonatan para o Santos, o Ceará apostou em Richard e Thiago Carleto para substituírem ambos.

Antes de deixar o Ceará, o técnico Lisca apostava em Fernando Sobral, que ganhou a vaga de Ricardinho no meio-campo. Ricardo Bueno segue como centroavante titular, deixando Roger, contratado para assumir a camisa 9 do Vozão na temporada, no banco de reservas.

Foto: divulgação/Ceará SC)

Destaque

Apesar de alguns revés na temporada, o sistema defensivo do Ceará é bastante seguro. Ano passado, a defesa do Vovô se tornou a segunda melhor da Série A 2018 após a Copa do Mundo, sofrendo apenas 20 gols.

Apesar das perdas do goleiro Everson e do lateral-esquerdo Felipe Jonatan para o Santos, o técnico apostou em Richard e Thiago Carleto, que substituíram ambos à altura, mantendo a segurança na defesa alvinegra.

Luiz Otávio foi um dos destaques na Série A do ano passado (Foto: divulgação/Ceará SC)

Fique de olho: Thiago Carleto

Contratado para suprir a ausência de Felipe Jonatan, o experiente lateral-esquerdo Thiago Carleto é uma peça importante no sistema defensivo do Ceará.

Além disso, o jogador aparece bem ofensivamente e tem o chute forte como sua principal característica. Outra qualidade é o bom aproveitamento em cobranças de falta. O atleta já marcou um gol desde sua chegada ao Vozão.

Thiago Carleto mantém uma boa fase desde a chegada ao Ceará (Foto: divulgação/Ceará SC)

Técnico

Enderson Moreira assumiu o Ceará após a demissão de Lisca. O treinador de 47 anos chega ao Vozão depois de realizar um trabalho contestado no Bahia. No currículo, o técnico alvinegro tem um título da Série B pelo América-MG, em 2016.

Enderson Moreira é o novo técnico do Ceará para o Campeonato Brasileiro (Foto: divulgação/Ceará SC)

Estádio: Arena Castelão

A Arena Castelão, onde o Ceará divide o mando dos jogos com o Fortaleza, tem a capacidade para 63.903 torcedores. A média de público do Ceará no ano é de 18.544 torcedores, e o maior público registrado em 2018 foi na vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians, no dia 5 de setembro: 39.112.

Torcida do Ceará na Arena Castelão (Foto: divulgação/Ceará SC)

Posição em 2018

O Ceará fechou sua participação no Campeonato Brasileiro 2018 na 15ª colocação, com 10 vitórias, 14 empates e 14 derrotas. Na última rodada, quando enfrentou o Vasco, o time alvinegro dependia apenas de uma vitória para conquistar uma vaga na Copa Sul-Americana, mas o empate em 0 a 0 fez com que o clube apenas garantisse a permanência na elite do futebol brasileiro.

Arthur Cabral comemora gol pelo Ceará no Campeonato Brasileiro 2018 (Foto: divulgação/Ceará SC)

Expectativa para 2019

Mantendo a base da equipe de 2018, realizando contratação pontuais e voltando a trilhar os caminhos das vitórias, o Ceará se candidata a postulante por uma das vagas para a Copa Sul-Americana.

Com o fator casa como sua principal virtude, a equipe alvinegra deve lutar com equipes na parte central da tabela, com poucos riscos de rebaixamento.