Figueirense garante empate contra São Bento no final do jogo pela Série B

INCIDENCIAS : Jogo válido pela 2ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, sendo disputado no Orlando Scarpelli

Jogando em casa, no Orlando Scarpelli, o Figueirense recebeu o São Bento pela 2ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo que ocorreu às 11h do último sábado (4), terminou em um empate de 2 a 2, com gols de Tony e João Diogo para o Figueira e Zé Roberto e Raphael Martinho para o São Bento

A situação atípica da partida foi seu horário. Às 11h da manhã, o calor durante o jogo era alto, o que deixou o ritmo da partida muito mais lento que o normal, ainda fazendo com que ocorressem as paradas para hidratação, perto dos 25 minutos de jogo de cada tempo

A movimentada partida

Aos 27 minutos, Felipe Matheus lançou uma bela bola pra João Diogo cabecear para o chão e acertar a rede pelo lado de fora, perdendo uma boa chance de gol. 10 minutos depois, Zé Roberto saiu cara a cara com o goleiro, o driblou, ainda fora da área, mas pressionado pelo defensor, perdeu o equilíbrio e não bateu para o gol vazio.

Aos 44, Minho dominou, carregou e conseguiu o drible, mas foi tocado por Zé Antônio e conseguiu um pênalti no final do primeiro tempo. Zé Roberto bateu a penalidade com frieza, deslocando o goleiro Dênis, colocando a bola no meio e no fundo das redes, abrindo o placar para o São Bento no final do primeiro tempo!

Aos 47, por fim, Tony levantou uma falta na área para Jean cabecear e obrigar Henal a fazer um milagre e salvar o São Bento do empate.

Mal se iniciava a segunda etapa e o Figueira já tinha empatado. Tony cabeceou a bola pro gol, após João Diogo receber um lançamento, sair na cara do goleiro e bater, acertando o mesmo e a bola espirrando pra cima, chegando a até Tony. O Figueirense empatava o jogo logo no começo do segundo tempo!

Aos 20 minutos, Rafael Martinho arrancou pelo meio, após um lançamento de Paulinho, saiu na cara de Dênis e bateu cruzado, vencendo o goleiro e fazendo o 2 a 1 para o São Bento, fora de casa! Com 36 minutos, Fillipe Matheus recebeu uma bola dentro da área, após um escanteio, mas chutou ela por cima do gol, perdendo a chance de empatar a partida.

E, aos 40 do segundo tempo, João Diogo empatou a partida. O Matheus Martins cruzou rasteiro nas mãos do goleiro Henal, que bateu roupa e a bola ficou para Rafael Marques. Ele tocou para trás e João bateu forte, no meio do gol e empatou o jogo! O Figueirense pressionava muito e, em um escanteio cobrado na primeira trave, Pereira cabeceou a bola a acertou o travessão.

O Figueira viaja até o Recife para enfrentar o Sport no próximo sábado (11), às 16h30. Já o São Bento recebe o Botafogo-SP, no Estádio Walter Ribeiro, na próxima quinta (9), às 19h15. Ambos os jogos são válidos pela 3ª rodada da Série B.