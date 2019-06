Contando com gol contra, Figueirense bate Atlético-GO no Scarpelli

Sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2019

INCIDENCIAS : Sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2019

Gilvan (Contra), aos quatro minutos do segundo tempo.

Placar : Gilvan (Contra), aos quatro minutos do segundo tempo.

Nesta sexta-feira (31), Figueirense e Atlético-GO se enfrentaram no Orlando Scarpelli, em jogo válido pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Figueira venceu por 1 a 0, o único gol da partida marcado por Gilvan, contra.

A primeira chance do jogo foi para o Figueirense, com Fellipe Mateus, aos seis minutos. O meia chutou para o gol e o goleiro Maurício Kozlinski mandou para escanteio. Aos seis, a equipe teve outra oportunidade, com Matheus Lucas. Após cobrança de falta, o atacante finalizou, mas Reginaldo afastou o perigo.

O Figueira chegou de novo aos 11, com Willian Popp. O atacante chutou para o gol e a bola desviou em escanteio para a equipe. Com 70% de posse de bola, a equipe da casa continuou pressionando e aos 17, novamente Willian Popp chutou e dessa vez a bola foi para fora.

O Atlético-GO chegou com perigo pela primeira vez aos 25. Nicolas chutou de fora da área e a bola foi para fora. No minuto seguinte, em outra chegada do Dragão, Ruan Renato cortou.

Aos 37, o Figueira desperdiçou uma chance. Tony tocou para Fellipe Mateus, que chutou longe do gol, irritando os torcedores presentes no estádio. Aos 40, Betinho arriscou o chute, mas a bola foi para fora.

O gol do Figueirense saiu no início do segundo tempo, aos três minutos. Alemão Teixeira chutou de longe e a bola desviou em Gilvan, enganando o goleiro Kozlinski. O árbitro assinalou gol contra do zagueiro.

O Dragão tentou o empate aos 20. Mike tentou a jogada pela direita, mas acabou perdendo a bola e cedendo tiro de meta para o Figueira. Aos 25, a equipe da casa teve a chance de ampliar. Matheus Destro cobrou falta e Kozlinski mandou para escanteio.

O Atlético-GO respondeu aos 27, novamente com Mike. O atacante recebeu na área, mas acabou batendo na marcação. Aos 30, mais uma chance para o Figueira, com Fellipe Mateus. O atacante cobrou falta e Kozlinski salvou.

Nos minutos finais, o Dragão pressionou. Aos 38, Nicolas cobrou escanteio, mas Gilvan cometeu falta de ataque. Aos 40, André Luis cruzou na área, mas Alemão Teixeira apareceu para evitar o perigo. Aos 43, Pedro Bambu cobrou falta, mas a zaga do Figueira afastou.

Com o resultado, o Figueirense subiu para a sexta colocação na tabela, com nove pontos. Já o Atlético-GO caiu para a décima posição, com oito pontos conquistados.

Na próxima rodada, a sétima da Série B, o Figueira enfrenta o Oeste no sábado (08), na Arena Barueri, às 11h. O Dragão volta a campo na próxima quinta-feira (06), contra o Guarani, no Antônio Accioly, às 19h15.