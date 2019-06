Festa incompleta! Comemorando 105 anos, Ceará perde em casa para o Santos

Com direito a festa da torcida cearense em comemoração pelos 105 anos do clube neste domingo (2), o Ceará recebeu o Santos pela sétima rodada do Brasileirão. Dentro de campo, o clima comemorativo vindo das arquibancadas não foi suficiente para o Vovô vencer, pois Sasha aproveitou umas das poucas finalizações santistas para fazer o único gol do jogo, decretando o triunfo da equipe paulista.

Um Santos cirúrgico

Na primeira etapa, os dois alvinegros travaram batalha entre as duas intermediárias, deixando o jogo morno e sem grandes chances de gol. Mesmo tendo mais posse de bola (71% contra 29%), o time de Sampaoli demonstrou falta de criatividade. Em contrapartida, Bérgson e Thiago Galhardo ainda assustaram o goleiro santista em duas finalizações ao gol.

No intervalo, o técnico chileno colocou Felipe Jonatan na caga de Copete. E o Peixe melhorou. Tanto que logo aos seis minutos, Sasha recebeu de Sánchez, nas costas da zaga, e abriu o placar. 10 minutos depois, Thiago Galhardo quase empatou em chute por cobertura, que bateu no travessão. Depois disso, os fortalezenses conseguiram encurralar os visitantes e o Santos não conseguiu passar do meio de campo durante quatro minutos. Mas nada foi suficiente para a igualdade no placar acontecer.

E agora?

Após a vitória mínima, o Santos chegou aos 14 pontos, assumindo a liderança do Brasileirão de forma provisória, pois o Palmeiras tem 13 e dois jogos a menos — contra a Chapecoense, agora às 19h, além do triunfo diante do Botafogo que consta "em suspenso" pelo STJD, por suposta irregularidade na usabilidade do VAR na ocasião. Do lado nordestino, o Ceará desperdiça a chance de ficar perto dos líderes e se mantém com nove pontos, na parte intermediária da tabela.

Na próxima rodada, o Ceará recebe o Bahia no próximo sábado (8), às 19h30, novamente no Castelão. O Santos joga em casa, contra o Atlético-MG, domingo (9), na Vila Belmiro. Porém, antes do confronto pela Série A, o Alvinegro Praiano joga pela Copa do Brasil, no Pacaembu, também diante do Galo. Vale lembrar que na partida de ida, o jogo ficou empatado em 0 a 0.