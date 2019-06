Oeste vence, sobe na tabela e aumenta crise no Vitória

Oeste e Vitória se enfrentaram na noite desta terça-feira (11), na Arena Barueri, em São Paulo, pela oitava rodada da Série B. Com gols de Zé Ivaldo (contra), Bruno Gonçalves e Roberto, o time paulista venceu o Rubro-Negro baiano por 3 a 0 e afundou o adversário na lanterna da competição.

O triunfo desta noite fez a Onça Rubro-Negra saltar três posições na classificação. Agora, o Oeste ocupa a décima colocação com 11 pontos e ficara na primeira página da tabela durante a pausa para a Copa América.

Já o Vitória, por sua vez, acumula a sexta partida sem vencer na Série B. Logo, o Leão da Barra ocupa a última posição na classificação e continua com apenas 4 pontos conquistados.

As duas equipes voltam a campo pelo Campeonato Brasileiro da Série B apenas no dia 13 de julho, após a Copa América. O Oeste enfrenta a Ponte Preta no Moisés Lucarelli, em Campinas, e o Vitória recebe o Cuiabá no Barradão, em Salvador. As partidas ainda não têm horários definidos.

Gol relâmpago

Bastou a bola rolar para a rede balançar. Na primeira tentativa de ataque do Oeste, Roberto cruzou, Bruno Lopes cabeceou para o meio e Zé Ivaldo, ao tentar efetuar o corte, mandou contra o próprio patrimônio, abrindo o placar para os donos da casa.

Apresentando mais volume de jogo, a Onça Rubro-Negra quase chegou a ampliar o placar com Alyson. O zagueiro recebeu na segunda trave e bateu forte cruzado, obrigando Ronaldo a realizar uma grande defesa para salvar o Leão.

Quando o Oeste marcou, a arbitragem assinalou impedimento de Bruno Lopes ao desviar o chute de Bruno Paraíba. O Vitória ainda chegou ao ataque em dois lances com Wesley, mas Glauco estava atento para salvar o Oeste.

Fechando a conta

Disposto a empatar, o Vitória equilibrou as ações na segunda etapa. Logo no começo, Wesley cruzou e Everton Sena aproveitou para desviar e obrigar Glauco a fazer uma grande defesa. A resposta do Oeste foi com bola na rede, mas Kanu estava em posição irregular e a arbitragem anulou o gol de Maracás.

Parecia que o time visitante estava mais perto de marcar, mas foi o Oeste quem fez o segundo. Alyson cruzou rasteiro e Bruno Gonçalves apareceu para empurrar para as redes e ampliar a vantagem da equipe mandante.

No último lance da partida, Roberto fechou a conta. Depois da roubada de bola, o atacante recebeu de Elvis na área, dominou e bateu firme, sem chances para Ronaldo e dando números finais ao confronto.