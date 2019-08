Jogadores encerram greve, e Figueirense enfrenta CRB em Florianópolis

O Figueirense recebe a equipe do CRB na noite deste sábado (24), às 19h, no Orlando Scarpelli, em jogo válido pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. As duas equipes estão separadas por seis pontos na tabela de classificação. Enquanto o Figueira ocupa a 13ª posição, com 20 pontos, o Galo tenta chegar ao grupo de cima, já que está em sétimo, com 26 pontos, apenas três atrás do Cuiabá, primeira equipe dentro do G-4.

Jogadores encerram greve por “respeito à torcida”

Após uma 17ª rodada conturbada, sem jogo e com derrota por W.O, os jogadores do Figueirense decidiram encerrar a paralisação e jogar contra o CRB. Por meio de nota oficial, os atletas revelaram que nenhum acordo foi firmado até agora com a diretoria do clube, mas que jogarão por “respeito à instituição e à nossa torcida”.

Dentro de campo, mudanças serão feita. Eutrópio deve promover a entrada de Victor Guilherme no lugar de Alemão Teixeira. Jean também pode ser opção, já que Betinho não completou o treinamento.

O Figueira deve jogar com: Elisson, Victor Guilherme, Ruan Renato, Alemão e Roberto; Zé Antônio, Betinho e Tony; Fellipe Mateus, William Popp e Rafael Marques.

CRB tenta encaixar duas vitórias seguidas fora de casa

A primeira foi contra a Ponte Preta, por 1 a 0, na última rodada. Para conquistar mais três pontos longe de casa, Marcelo Chamusca terá de utilizar o meia Lucas Siqueira, já que o titular, Dirceu Lucas, está suspenso. Além dessa mudança, Felipe Ferreira deve ser poupado, dando espaço para entrada de Élton.

A formação tática do time deve continuar com três volantes, receita que vem dando certo nesta edição de Série B.

O CRB deve jogar com: Vinícius; Daniel Borges, Wellington Carvalho, Victor Ramos e Igor; Claudinei, Ferrugem, Lucas Siqueira e Elton (Felipe Ferreira); Alisson Farias e Léo Ceará.