Em jogo acirrado, Sport empata com Ponte Preta e volta ao G-4

Na noite desse sábado (24) Ponte Preta e Sport se enfrentaram no Moisés Lucarelli pela 18ª rodada do campeonato Brasileiro da Série B. Em jogo acirrado com oportunidades para ambos os times, resultou em um empate 2 a 2. Com esse resultado, o Sport entra para o G-4, na quarta colocação com 30 pontos, enquanto a Ponte ocupa o oitavo lugar com 27 pontos.

Com gostinho de vitória

Primeiro tempo começou muito bem para a Ponte Preta, que foi pra cima do Sport nos primeiros minutos do jogo. O atacante Roger teve a primeira chance de gol no primeiro minuto mas não finalizou bem e acabou indo para as mãos do goleiro. Já no segundo tempo aos 4' minutos Roger marca o primeiro gol da partida. Aos 31' Camilo leva cartão vermelho, é expulso após entrada forte em Raul prata. Com menos um, aos 41' Ponte ainda marca o segundo gol, novamente do Roger que termina a partida com o empate.

De volta ao G-4

Sem conseguir criar muitas oportunidades durante o primeiro tempo, aos 12', Juninho cabeceou, mas o goleiro adversário fez uma boa defesa. Após o primeiro gol da Ponte Preta, o time rubro negro empatou a partida aos 9' do segundo tempo, quem marcou foi Hyuri. Aos 26' o Arbitro marca penalidade máxima para o sport, após Raul prata invadir a grande área e cair após choque com Edson. Aos 29' na cobrança de penalti, Hernane bate o segundo gol virando a partida contra a ponte.

Próximos jogos

Ambos os times voltam a campo, nesta Terça (27) Sport enfrentará Atlético-GO na Ilha do Retiro, já à Ponte Preta vai para pelotas enfrentar o Brasil-RS.