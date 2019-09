Valendo vaga, Douglas Moreira anseia vitória da Ponte  contra o São Paulo no Paulista Sub-15

Ponte Preta e São Paulo farão neste sábado (21) um dos maiores jogos da terceira fase do Campeonato Paulista Sub-15. As equipes do Grupo 22 se enfrentam em Águas de Lindóia, às 09h, e o zagueiro pontepretano Douglas Moreira projetou o compromisso pela terceira rodada.



"Creio que não vai ser um jogo fácil. Os dois times vão entrar em campo para ganhar e esse jogo é muito importante porque nós precisamos da vitória. Vamos buscar chegar mais perto da classificação e, para isso, a vitória é essencial para aumentar nossa confiança" - disse Douglas Moreira.



"Se o nosso time jogar tranquilo e com competitividade creio que o resultado vai ser favorável para nós - acrescentou o jogador, que também é um dos capitães da Ponte Preta".



Um dos destaques do time infantil, Douglas Moreiras também vem sendo relacionado para a equipe sub-17. Após empatar diante do Juventus e Comercial, a Ponte Preta busca a primeira vitória na terceira fase do Paulista Sub-15. O São Paulo, por sua vez, venceu os seus dois jogos até aqui.