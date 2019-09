Separados por 22 pontos, Figueirense e Bragantino se encontram pela Série B

O Figueirense recebe a equipe do Bragantino na noite desta terça-feira (24), às 21h30, no Orlando Scarpelli, em jogo válido pela 24ª rodada da Série B. As duas equipes estão em posições completamente opostas na tabela. Enquanto o Figueira amarga a última colocação, com 23 pontos, o Bragantino nada de braçada na Série B, liderando com 45 pontos, quatro a mais que o vice-líder, Atlético-GO.

Ex-jogadores convocam torcida, e diretoria libera ingressos a R$ 5

A equipe comandada por Vinícius Eutrópio vai precisar do apoio da torcida se quiser sair da situação delicada em que se encontra. Para isso, o ex-meia Fernandes e os laterais Filipe Luís e Guilherme Siqueira, todos com grande identificação com a torcida, compartilharam mensagens pedindo o comparecimento dos torcedores na partida contra o Bragantino. Além disso, a diretoria liberou ingressos pelo valor de apenas R$ 5.

Terça-feira é dia de DECISÃO! ⚽

⠀

O maior artilheiro da nossa história já confirmou presença, e melhor, CONVOCOU a Nação Alvinegra pra essa RETOMADA. 🌪

⠀

E aí, vai ficar de fora? 🤔💭

⠀

PRA CIMA DELES, FIGUEIRA!🏴🏳

⠀#OFigueiraÉNosso #RetomadaAlvinegra pic.twitter.com/P2LOaCoUEH — Figueirense FC (@FigueirenseFC) September 22, 2019

Um dos nossos maiores orgulhos também mandou um recado muito especial pra Nação Alvinegra. 🗣

⠀

Valeu, @filipeluis! É o Figueirense! 🏴🏳️

⠀#OFigueiraÉNosso #RetomadaAlvinegra pic.twitter.com/ifV6oTbj36 — Figueirense FC (@FigueirenseFC) September 22, 2019

Dentro de campo, uma mudança será Willian Popp, que cumpre suspensão pelo cartão vermelho recebido na última partida, diante do Brasil de Pelotas. Por outro lado, Betinho e Zé Antônio estão de volta. O primeiro cumpriu suspensão e o segundo foi liberado pelo departamento médico do clube.

Bragantino divulga relacionados, mas Zago faz mistério

Apesar da lista de jogadores ter sido divulgada pelo clube, o técnico Antônio Carlos Zago deu poucas pistas de qual será a formação inicial na noite desta terça-feira (24). Segundo ele, é provável que um rodizio aconteça, com o intuito de poupar alguns atletas.



"A tendência é mudar alguns jogadores. A gente vem fazendo de tudo para que os jogadores se recuperem o mais rápido possível. São 27 dias e oito jogos que nós temos pela frente. Você vai ter que rodar jogadores. Por isso, é importante alguns jogadores terem voltado de lesão nessa semana, como o Ytalo, o Wesley, que já temos para o próximo jogo. É importante contar com todos. É jogo em cima de jogo e temos que ter todo mundo disponível pra não sentir essa sequência", disse.

Apesar da má fase dentro de fora de campo da equipe adversária, Zago apontou para o fato de que a equipe catarinense deve se doar muito em campo e dificultar as coisas.



"Num campeonato muito longo, você tem que estar concentrado o tempo todo. Temos agora uma batalha contra o Figueirense, uma equipe que se encontra na última colocação, então, é uma equipe que vai brigar até o final. Dentro de casa, eles vem jogando bem, apresentando um bom futebol. Toda a circunstância que rodeia o Figueirense faz com que a equipe se desconcentre e se encontre nessa situação, mas vai ser um jogo difícil. Temos que fazer de tudo para conseguir uma vitória", completou.

A lista de relacionados para a partida:

Goleiros: Julio Cesar e Kewin.

Laterais: Aderlan, Edimar e Rafael Silva.

Zagueiros: Léo Ortiz, Rayan e Anderson Marques.

Meias: Barreto, Pedro, Pio, Ryller, Uillian Correia e Vitinho.

Atacantes: Bruno Tubarão, Claudinho, Matheus Peixoto, Morato, Roberson, Robinho, Rodrigo Angelotti, Wesley e Ytalo.