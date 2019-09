Atlético-GO resolve no começo e aumenta jejum do Figueirense

Jogando diante do seu torcedor, o Atlético-GO confirmou o favoritismo e bateu o lanterna Figueirense por 2 a 0 pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Diante de um adversário em crise, o Dragão marcou com Jorginho, aos quatro, e Rodrigo Rodrigues, aos 25 do primeiro tempo, para decretar a vitória no Estádio Antonio Accioly nesta sexta-feira (27).

O Dragão tomou a iniciativa desde o começo, apostando em uma postura agressiva logo nos primeiros minutos. Logo aos quatro, Vidotto saiu apertado com Zé Antônio, que acabou se atrapalhando na saída de bola. Matheuzinho roubou e Jorginho completou da entrada da área para o fundo do gol.

O Atlético continuou criando chances e conseguiu, até os 24, as seis primeiras finalizações da partida. Na última dessa sequência, Reginaldo recuperou a bola no campo de defesa, fez jogada individual e cruzou para Rodrigo Rodrigues, que dominou dentro da área e girou batendo.

Para a segunda etapa, o técnico Márcio Coelho, do Figueirense, promoveu duas alterações, mas o Atlético continuou melhor. Os mandantes fizeram o goleiro Vidotto trabalhar e chegou a acertar a trave com Rodrigo Rodrigues aos 23. A melhor chance do alvinegro foi em cobrança de falta de Vitor Guilherme aos 30, mas Kozlinski apareceu para salvar, e garantiu a vitória tranquila do time rubro-negro.

Sem perder a dez rodadas, o Atlético-GO foi aos 45 pontos, três atrás do líder Bragantino e nove a frente do Botafogo-SP, quinto colocado, mas ambos ainda jogam na rodada. Já o Figueirense permanece na lanterna, com 23 pontos, cinco a menos que o Vila Nova, 16º. O Alvinegro coleciona 16 partidas sem vitórias na Série B.

Na próxima rodada, o Atlético-GO visita o Guarani na segunda-feira (30), às 20h. Já o Figueirense entra em campo apenas na sexta-feira (4/10) para enfrentar o Oeste, em casa, às 19h15.