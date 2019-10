Pressionado, Coritiba vence Guarani e volta respirar na Série B

O Coritiba venceu o Guarani por 1 a 0 no Estádio Couto Pereira, pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O gol foi marcado ainda na primeira etapa pelo atacante Robson e serviu para que a equipe paranaense voltar a respirar na competição.

O Coxa-branca somava apenas uma vitória nos últimos oito jogos, mas com os três pontos somados está agora na 5ª posição na tabela e volta a sonhar com o G-4.

Já o Guarani, que estava a um mês sem perder, está apenas na 14ª posição, com três pontos a mais do que o Vila Nova, que está em 17º lugar.

Coritiba sai na frente

Precisando muito vencer e jogando diante de sua torcida, o Coritiba começou tentando pressionar. O Guarani, por outro lado, sem ter a mesma pressão pela vitória, procurou cadenciar o jogo e conter o ímpeto inicial de seu adversário.

O jogo estava truncado, com as equipes criando pouco, até que o Coritiba conseguiu encaixar dois bons ataques. Aos 19' Rafinha recebeu na esquerda e fez um belo cruzamento para o meio da área. Nathan subiu mais alto que a zaga adversária e cabeceou com perigo, perto da trave.

Dois minutos depois o Coxa teve escanteio a seu favor. Na cobrança, a bola foi alçada perto da pequena área. Porém, Klever vacilou e demorou para sair em direção a bola. Nesse meio tempo, Robson foi mais esperto, antecipou o goleiro e cabeceou para abrir o placar para o Coritiba - foi o 5º tento do atacante na Série B.

Ainda no embalo do gol marcado, os donos da casa tiveram mais uma chance de marcar. Rafinha puxou contra-ataque e abriu na direita com Robson. O atacante bateu cruzado e Klever fez a defesa. Na sequência, Rafinha quase conseguiu pegar o rebote, mas a zaga afastou o perigo.

O final do primeiro tempo voltou a ficar truncado e com poucas chances. As equipes foram para o vestiário com o placar em 1x0 para os mandantes.

Segundo tempo sem gols

O Guarani voltou do intervalo com uma postura mais agressiva para buscar o gol de empate. Ao atacar mais, o espaço para contra-ataques apareceu rápido. Aos dez minutos Rodrigão escorou para Robson, que driblou dois marcadores e tocou para Rafinha, na entrada da área. O camisa 7 carregou a bola e bateu de direita, levando perigo ao gol de Klever.

O Guarani seguiu atacando e teve falta a seu favor aos 16 minutos. Na cobrança, Arthur tentou surpreender Muralha e bateu forte, de muito longe, mas o goleiro do Coxa conseguiu espalmar e afastar o perigo.

Os visitantes continuaram pressionando, mas esbarraram no sistema defensivo do Coritiba e não conseguiram criar muitas chances. Os donos da casa também tiveram mais alguns contra-ataques, porém não conseguiram convertê-los em gols.

No final da partida o Coxa teve duas grandes chances de ampliar. Aos 37 minutos da segunda etapa. Rodrigão recebeu passe, bateu colocado de fora da área e viu o goleiro Klever fazer uma belíssima defesa e salvar o Guarani.

Sete minutos mais tarde, Rodrigão brigou pela bola e conseguiu ganhar do zagueiro. Então, o atacante buscou a linha de findo e tocou para Luiz Henrique, dentro da área. O meia chutou mas foi travado pela zaga adversária.