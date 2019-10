Figueirense derrota América-MG e acaba com jejum de vitórias na Série B

O torcedor alvinegro conseguiu enfim comemorar a vitória do Figueirense. Após 18 jogos, o Furacão do Estreito bateu o América-MG de virada, por 2 a 1, no Orlando Scarpelli, na noite deste sábado, pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Quem garantiu os três pontos foi o meia Breno e o zagueiro Lucas Kal (contra). Já João Cubas balançou as redes para os mineiros.

Com o resultado, o Figueira soma 27 pontos, mas permanece na lanterna. Por sua vez, o Coelho possui 41 e perdeu uma posição - agora ocupa o quinto lugar.

Coelho larga na frente

Devido a situação na tabela, o Furacão do Estreito procurou dominar o campo de ataque, no entanto, o Alviverde conseguiu dificultar os espaços. Aos 16', Patrick fez lançamento e Yuri Mamute cabeceou forte no alto do meio do gol. Airton se esticou todo e salvou os mineiros. O goleiro precisou fazer uma ótima defesa treze minutos depois. Patrick arriscou de longe e parou no camisa 12 .

Passou o tempo e o América entrou mais na partida. Aos 41', a defesa do Figueira afastou o perigo de uma cobrança de escanteio. João Cubas ficou com a sobra na segunda trave e desviou para abrir o placar.

Sai zica!

Na volta do intervalo, o Coelho quase ampliou com o próprio Cubas. Matheusinho avançou pela esquerda e deixou o zagueiro livre no meio da área. Ele arrematou mal e facilitou a vida de Pegorari. Outra oportunidade quase saiu com João Paulo. O lateral soltou uma bomba, que passou raspando no travessão.

Depois de perder duas chances, os donos da casa não cometeram o mesmo erro. Aos 11', Jefferson Renan fez boa jogada na direita, levou para o meio e lançou para Breno chutar no cantinho: 1 a 1.

Pressionando, a virada veio nos 15'. Breno recebeu de Tony e finalizou cruzado. A bola desviou Lucas Kal e matou Airton no lance. Na frente do marcador, o alvinegro cresceu na reta final. Fellipe Mateus apareceu por trás da marcação, mas o goleiro americano defendeu com o pé direito.

Compromissos

Na próxima rodada, o Figueirense visita o Londrina, na terça-feira (15), às 19h15, no estádio do Café. Também no mesmo dia, o América-MG encara o Vila Nova, no Independência, às 20h30.