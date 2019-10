Em jogo-chave, Ceará e Fluminense medem forças no Castelão

Um duelo de iguais. Essa promete ser a tônica da partida entre Ceará e Fluminense, nesta quarta-feira (30), às 21h30, na Arena Castelão. O embate válido pela 29ª rodada colocará frente a frente duas agremiações com campanhas quase idênticas. Na 15ª posição, o time cearense somou os mesmos 30 pontos dos cariocas, que ocupam a 16ª colocação. Ambos estão somente há um ponto de distância do Cruzeiro, equipe que abre o Z-4 com 29 pontos ganhos. Assim, consequentemente, quem vencer no Castelão afunda o oponente derrotado e abre três pontos para o Z-4.

No transcorrer do campeonato, os adversários da noite de hoje saíram vencedores de campo em oito oportunidades, obtiveram seis empates e foram derrotados em 14 ocasiões. A diferença a favor do Vovô reside no critério de saldo de gols. Enquanto o Tricolor das Laranjeiras marcou 29 gols, sofreu 39 tentos e, portanto, apresenta saldo negativo de 10 gols, a equipe cearense ostenta saldo negativo de apenas dois por ter estufado às redes adversárias 28 vezes e visto sua defesa ser superada em 30 ocasiões.

No primeiro turno, em jogo realizado no dia 15 de julho, no Maracanã, o Fluminense ainda contava com o atacante Pedro, autor do gol inaugural da partida a favor dos cariocas; já os cearenses chegaram ao empate em golaço de bicicleta assinalado pelo zagueiro Tiago Alves. O enfrentamento ainda contou com a virada dos visitantes oriunda dos pés do atacante Mateus Gonçalves, mas o árbitro acabou anulando o tento após consultar o VAR.

Fazendo as contas

Faltando apenas 10 rodadas para o término do Brasileiro, as duas equipes necessitam de mais cinco vitórias para assegurarem permanência na elite do futebol nacional. Adilson Batista, técnico do Ceará, time que ainda terá confrontos diretos diante de Fortaleza, Chapecoense e Botafogo, rechaçou qualquer pensamento em jogos futuros e pregou foco total no adversário da vez, além da peculiaridade concernente ao segundo turno da competição.

“Eu vou pensar no Fluminense, nos três pontos, com todo o respeito que o clube merece. Temos que vivenciar jogo a jogo, esquecer a matemática. Segundo turno é diferente, vira a rodada e é muito acirrado, jogos duros então vamos vivenciar jogo a jogo e tentar, sempre crescendo, fazer nossos pontos para termos tranquilidade nos próximos jogos”, disse.

O técnico classifica o jogo como "decisão" e espera menos ansiedade por parte de seus comandados.

"Não tem que ter essa ansiedade, tem que ter calma. Não podemos entrar como entramos em determinados jogos, como os 25 minutos iniciais em casa, contra Goiás, Avaí e Vasco. O jogo é decisivo, pela tabela, pelo campeonato afunilando. Era importante vencer o Vasco, mas vamos buscar a vitória contra o Fluminense", ponderou.

Desde a chegada de Adílson, o Alvinegro de Porangabuçu conquistou duas vitórias, um empate e foi derrotado três vezes. Nessas partidas, o time marcou seis gols, mas viu o adversário romper sua defesa em sete oportunidades. Agora, para se manter distante do famigerado Z-4, o time precisa melhorar seus números. Pilar ofensivo da equipe, o meia-atacante Thiago Galhardo atravessa jejum de seis partidas sem fazer gol, período este que coincide com a chegada do técnico paranaense. Na estreia de Batista, na derrota por 1 a 0 ante o Goiás, Galhardo chegou a desperdiçar um pênalti.

Para a partida de logo mais, o treinador do Vovô assegurou que o atacante Bergson, autor de gols na vitória diante do Avaí e empate frente o Vasco, será titular no ataque alvinegro.

"O Bergson, no início, a gente tava um pouquinho preocupado com questão de segurança, confiança, e eu acho que ele ganhou (a confiança). E eu acho que isso é importante. Então ele inicia o jogo, eu inicio com o Bergson", garantiu.

Provável escalação do Ceará: Diogo Silva; Samuel Xavier, Valdo, Luiz Otávio e João Lucas; William Oliveira, Fabinho, Ricardinho, Felipe Silva e Thiago Galhardo; Bergson. Técnico: Adilson Batista

Três atletas desfalcarão o Ceará no importante compromisso. O zagueiro Tiago Alves e o meia Juninho Quixadá, que já haviam ficado de fora do jogo contra o Vasco, além do meia Lima, que atuou contra o Cruz-Maltino mas foi substituído, estão vetados. O departamento de comunicação do Alvinegro de Porangabuçu informou que Tiago Alves e Quixadá iniciarão trabalho de transição nos próximos dias. Lima, por sua vez, apresenta um quadro de conjuntivite e regressará aos trabalhos quando estiver recuperado.

Jogadores pendurados com dois cartões amarelos: Diogo Silva; Luiz Otávio; William Oliveira; Pedro Ken; Felipe Silva; Lima; Felippe Cardoso e Bergson.

Ganso titular

Tendo conquistado sua última vitória no dia 12 de outubro, quando venceu o Bahia por 2 a 0, gols de Nenê e Danielzinho, no Maracanã, o Fluminense vê no confronto de "seis pontos" diante do Ceará a grande oportunidade para reencontrar o caminho dos triunfos após três jogos sem saber o que é vencer.

O técnico Marcão sinaliza recolocar o meia Paulo Henrique Ganso entre os atletas que iniciarão a partida. No empate por 1 a 1 contra a Chapecoense, Ganso substituiu o jovem atacante Marcos Paulo, autor do tento tricolor, no transcorrer da partida.

Yuri (em destaque) terá oportunidade entre os titulares contra o Ceará. (Foto: Divulgação/Fluminense)

No entanto, para o jogo no Castelão, Marcão deve colocar Ganso na vaga de Wellington Nem. Outra novidade foi a escolha pelo volante Yuri na equipe titular no lugar de Allan, que cumprirá suspensão em virtude do terceiro cartão amarelo.

Provável escalação do Fluminense: Muriel; Gilberto, Nino, Digão e Caio Henrique; Yuri, Danielzinho e Ganso; Nenê, Marcos Paulo e Yony González. Técnico: Marcão

Jogadores pendurados com dois cartões amarelos: Frazan, Danielzinho e Guilherme.

Longe do Rio de Janeiro, a última vitória do Tricolor das Laranjeiras aconteceu justamente na Arena Castelão. No dia 7 de setembro, os cariocas bateram o Fortaleza por 1 a 0, gol do jovem e promissor atacante João Pedro e grandes defesas do goleiro Muriel. Depois desse resultado positivo como visitante, o "Fluzão", como é carinhosamente chamado por seus torcedores, chegou a vencer o rival Botafogo, mas o jogo foi disputado no Estádio Nilton Santos.

Ao todo, o Tricolor computa três triunfos como visitante (Grêmio 4 a 5 Flu; Fortaleza 0 a 1 Flu e Botafogo 0 a 1 Flu).

Para não perder um lance sequer das emoções de Ceará e Fluminense você conta com o tradicional Tempo Real do VAVEL. Venha conosco a partir das 21h30 conferir esse jogão.

Siga a VAVEL Brasil no Twitter

Siga a VAVEL Brasil no Instagram

Arbitragem

A partida na Arena Castelão será comandada por gaúchos. O árbitro de campo será o experiente Leandro Pedro Vuaden; auxiliado pelos assistentes Jorge Eduardo Bernardi e André da Silva Bitencourt. O árbitro de vídeo principal será Daniel Nobre Bins.